Independiente anunció a Jadson Viera: cuándo debuta y la inédita cláusula que firmó el nuevo DT

Jadson Viera puso el gancho este sábado y se transformó oficialmente en el sucesor de Gustavo Quinteros en Independiente. El detalle contractual que sorprendió.

Jadson Viera puso el gancho y se convirtió en el nuevo entrenador de Independiente.

Independiente ya tiene nuevo entrenador. Después de la turbulenta salida de Gustavo Quinteros, producto de la eliminación con goleada incluida ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina, el Rojo confirmó este sábado la llegada de Jadson Viera, un nombre desconocido para el fútbol argentino.

El técnico de 44 años, brasileño de nacimiento y nacionalizado uruguayo, viene de una experiencia importante en Nacional. Allí consiguió consagrarse campeón, mientras que anteriormente había realizado una buena campaña con Boston River, al que llevó hasta el tercer puesto del campeonato charrúa.

Oficial: Jadson Viera es el nuevo entrenador de Independiente Viera tuvo su primer acercamiento con el mundo Independiente el viernes, cuando visitó Villa Dominico y recorrió el predio acompañado por dirigentes del club. Las conversaciones avanzaron rápidamente y este sábado se produjo la firma del vínculo: el acuerdo lo une al Rojo por los próximos 12 meses.

El nuevo DT ya puso la firma y recorrió las instalaciones junto a su cuerpo técnico.



¡Bienvenido a Independiente, Jadson Viera!#TodoRojo pic.twitter.com/3usTd6y3FA — C. A. Independiente (@Independiente) August 15, 2026 La inédita cláusula que firmó el flamante DT No obstante, hay una letra chica que puede modificar ese escenario. El contrato contempla una cláusula que permite ponerle punto final al vínculo de manera unilateral a fines de 2026. No es un detalle menor: Independiente tendrá elecciones entre octubre y diciembre y la futura conducción podrá decidir qué hacer con el ciclo del entrenador.

Viera llegará con un contrato que le da respaldo, aunque también deja abierta una puerta para la próxima dirigencia. El oficialismo o la oposición que se imponga en las urnas tendrá la posibilidad de sostener al DT o interrumpir su proceso cuando asuma.