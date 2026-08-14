Quién es Jadson Viera, el DT tapado que suena en Independiente para reemplazar a Quinteros

Tras la eliminación en Copa Argentina y su explosiva conferencia de prensa posterior, Independiente decidió despedir este jueves a Gustavo Quinteros. De este modo, se quedó sin DT en una temporada sin competencia internacional, con apenas 12 fechas del Clausura por delante (podrían llegar a ser 16 si clasifica a playoffs y llega a la final) y elecciones en diciembre.

Con un panorama tan convulsionado, la dirigencia debe conseguir un nuevo entrenador que quiera agarrar el fierro caliente sin muchas más proyección que tratar de clasificar a copas internacionales. Y si bien en un primer término sonaron algunos nombres como el de Ruben Darío Insua y Omar De Felippe. Sin embargo, en las últimas horas apareció un tapado inesperado: Jadson Viera.

La trayectoria de Jadson Viera, el candidato a nuevo DT de Independiente Jadson Viera solo dirigió a Boston River y Nacional de Montevideo. @BostonRiver Brasileño de nacimiento y nacionalizado uruguayo, desarrolló la mayor parte de su carrera como futbolista en tierras orientales y es considerado ídolo de Danubio. Fue campeón en el futbol argentino con Lanús en 2007. En 2017 colgó los botines y en 2018 incursionó en la dirección técnica como ayudante de Alexander Medina.

Como parte del CT del Cacique, pasó por Nacional de Montevideo, Talleres de Córdoba, Inter de Puerto Alegre y Vélez Sarsfield, hasta que en 2024 comenzó a trabajar por su cuenta y dirigió a Boston River de Uruguay entre 2024 y 2025. A fines del año pasado, asumió en el primer equipo del Bolso, con el que ya tenía el primer lugar de la tabla anual asegurado, para dirigir las últimas fechas y la final del campeonato uruguayo, del que se consagró campeón tras vencer a Peñarol.