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Quién es Jadson Viera, el DT tapado que suena en Independiente para reemplazar a Quinteros

Independiente evalúa contratar a Jadson Viera, exayudante de campo del Cacique Medina y con reciente paso por un gigante del continente.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

Jadson Viera podría ser el reemplazante de Quinteros en Independiente.

Jadson Viera podría ser el reemplazante de Quinteros en Independiente.

@Nacional

Tras la eliminación en Copa Argentina y su explosiva conferencia de prensa posterior, Independiente decidió despedir este jueves a Gustavo Quinteros. De este modo, se quedó sin DT en una temporada sin competencia internacional, con apenas 12 fechas del Clausura por delante (podrían llegar a ser 16 si clasifica a playoffs y llega a la final) y elecciones en diciembre.

Con un panorama tan convulsionado, la dirigencia debe conseguir un nuevo entrenador que quiera agarrar el fierro caliente sin muchas más proyección que tratar de clasificar a copas internacionales. Y si bien en un primer término sonaron algunos nombres como el de Ruben Darío Insua y Omar De Felippe. Sin embargo, en las últimas horas apareció un tapado inesperado: Jadson Viera.

La trayectoria de Jadson Viera, el candidato a nuevo DT de Independiente

Jadson Viera solo dirigi&oacute; a Boston River y Nacional de Montevideo.

Jadson Viera solo dirigió a Boston River y Nacional de Montevideo.

Brasileño de nacimiento y nacionalizado uruguayo, desarrolló la mayor parte de su carrera como futbolista en tierras orientales y es considerado ídolo de Danubio. Fue campeón en el futbol argentino con Lanús en 2007. En 2017 colgó los botines y en 2018 incursionó en la dirección técnica como ayudante de Alexander Medina.

Como parte del CT del Cacique, pasó por Nacional de Montevideo, Talleres de Córdoba, Inter de Puerto Alegre y Vélez Sarsfield, hasta que en 2024 comenzó a trabajar por su cuenta y dirigió a Boston River de Uruguay entre 2024 y 2025. A fines del año pasado, asumió en el primer equipo del Bolso, con el que ya tenía el primer lugar de la tabla anual asegurado, para dirigir las últimas fechas y la final del campeonato uruguayo, del que se consagró campeón tras vencer a Peñarol.

En marzo fue despedido tras un mal arranque del campeonato -en total dirigió solo 12 partidos en Nacional, con 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas-. Sin equipo desde entonces, hoy Viera es uno de los principales candidatos a asumir en el Rojo, y este viernes ya tuvo una primera charla con los dirigentes para evaluar un potencial proyecto. Un factor clave en las negociaciones podría ser su representante, Uriel Pérez, que podría llegar a garantizarle la llegada de numerosos refuerzos a Independiente.

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