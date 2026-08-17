Sufre Coudet: la noticia que preocupa a todo River tras el triunfo vital ante Argentinos

River volvió a la victoria con un 2-0 ante el Bicho en el Monumental y tomó aire, pero hubo una situación que dejó en estado de alerta al cuerpo técnico.

El triunfo ante Argentinos Juniors en el Monumental significó un enorme alivio para River, que volvió a ganar después de hilar seis derrotas consecutivas y recuperó algo de aire en un momento complicado. La alegría, igual, duró poco, porque el equipo de Eduardo Coudet ya tiene la cabeza puesta en la Copa Sudamericana.

Este miércoles, el Millonario pondrá primera en los octavos de final ante Independiente Santa Fe, después de que el encuentro fuera suspendido la semana pasada por el terremoto de 7,4 que se registró en Colombia. Y para dicho compromiso, el Chacho podría perder a una pieza fundamental.

Montiel encendió las alarmas en River Gonzalo Montiel, una de las figuras y autor del 1-0 ante el Bicho, terminó tocado. El lateral derecho sintió una molestia en el aductor izquierdo durante el comienzo del segundo tiempo, cuando salió a presionar alto. Apenas apareció el dolor, pidió el cambio y dejó la cancha con mucha bronca.

Montiel marcó el primer gol de River en el Clausura (¡en la quinta fecha!) y le pidió disculpas a la hinchada. FotoBaires La situación física de Cachete se conocerá con mayor precisión durante el entrenamiento vespertino de este lunes. Si finalmente se confirma una lesión muscular, el campeón del mundo quedará descartado para el duelo copero y el técnico deberá encontrar una solución de urgencia.