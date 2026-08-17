River: apareció una fuerte bandera contra Stefano Di Carlo en la cancha de Barracas y hay polémica

Con la presencia de Chiqui Tapia, Barracas Central estrenó su sistema lumínico y a metros del estadio colgaron un trapo con un fulminante mensaje para el presidente de River.

Claudio Tapia le entregó una plaqueta a su hijo Matías, presidente de Barracas, por la inauguración de las luces en el estadio.

En Barracas Central se vivió una noche más que especial, aunque con un condimento inesperado. El estadio Claudio "Chiqui" Tapia estrenó su nuevo sistema de iluminación con un show de fuegos artificiales en la previa del partido ante Rosario Central por el Torneo Clausura. Pero, en medio de la celebración, apareció una imagen que rápidamente hizo ruido: una bandera dirigida contra Stefano Di Carlo, en medio de la disputa de River con la AFA.

El trapo estaba ubicado en un puente cercano a la cancha y tenía unos 20 metros de ancho. Con las nuevas luces y los fuegos artificiales como telón de fondo, quedó expuesta la inscripción “Di Carlo Chilindrina”, acompañada por el dibujo de un hincha del Millonario llorando. Una provocación que no pasó inadvertida y que le puso picante a una jornada que había comenzado como una fiesta para el Guapo.

La bandera que colgaron en Barracas contra Stefano Di Carlo La bandera contra Stefano Di Carlo que colgaron a metros de la cancha de Barracas Central. La escena se dio, además, en un contexto particular. Fue el primer partido de Barracas como local después de la conferencia en la que Di Carlo lanzó fuertes críticas contra el arbitraje y apuntó contra la casa madre del fútbol argentino por los perjuicios que, según sostuvo, viene sufriendo River.

Los dardos del presidente de River contra la AFA y Tapia “A River lo han perjudicado en los últimos cinco partidos. Es evidente, no se puede tapar el sol con la mano. Todos vemos lo mismo. Hay manoseo de todo tipo y color, es hacia todos. Esperamos que encuentren un límite en cuanto a la vergüenza. Es general, no sólo River. Todos tenemos que saber, como dijo nuestro capitán, somos nosotros contra todos”, había deslizado el presidente en la sala de prensa del Monumental.

A esa fuerte crítica, además, le agregó: "Primero, hay que corregir el fútbol de River. El problema de origen genera críticas y repercusión. River debe imponerse en lo general y no hay que enfocarse en lo lateral. Pero eso no invalida lo que sucede. Es increíble. ¿Es contra River? Sí. ¿Es general? Sí. Esto data hace años. La frase de la 'guardia alta' no nació por nada. La fragilidad de nuestro fútbol genera situaciones de la que antes se reponía. Lleva mucho tiempo la cuestión AFA. Hay cosas que no se pueden admitir. Pido que estemos unidos, debemos resolver los problemas, la situación, pero todo existe".