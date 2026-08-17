Boca vendió a otro juvenil a Europa y suma una cifra impactante por ventas de jugadores surgidos en las Inferiores

Mauricio Benítez será vendido al Royal Antwerp y se sumará a una larga lista de juveniles de Boca que dejaron millones tras emigrar al fútbol europeo.

Mauricio Benítez, uno de los futbolistas que menos aparecía en los planes de Boca para este mercado, está a un paso de dejar definitivamente el club. El mediocampista había regresado de su préstamo en Bélgica con Royal Antwerp y, pese a mostrar un buen nivel durante la pretemporada, ya había sido informado de que no sería tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena.

La situación se encaminó rápidamente porque el interés del conjunto belga por quedarse con el jugador continuaba vigente, pese a que había decidido no ejecutar la opción de compra de 5 millones de dólares que figuraba en el préstamo. En las últimas horas, las negociaciones se aceleraron y entraron en la etapa de intercambio de documentación, con un acuerdo prácticamente cerrado.

Según trascendió, Royal Antwerp pagará 2,5 millones de dólares por el pase de Benítez, más otros 500.000 dólares en objetivos cumplibles. De esta manera, el volante dejará Boca después de haber disputado apenas 11 partidos con la camiseta azul y oro, todos durante 2024 bajo la conducción de Diego Martínez.

Boca vendió a Mauricio Benítez al Royal Antwerp y suma una cifra impactante por ventas de jugadores surgidos en las Inferiores Boca vendió a Mauricio Benítez al Royal Antwerp y suma una cifra impactante por ventas de jugadores surgidos en las Inferiores. X @official_rafc La salida del mediocampista también lo coloca dentro de una lista importante para la gestión de Juan Román Riquelme al frente del fútbol de Boca: la de los juveniles que fueron vendidos y que le permitieron al club superar los 100 millones de dólares en ingresos. El principal aporte llegó con Equi Fernández, cuya salida al fútbol árabe se concretó por 23 millones de dólares, mientras que Aaron Anselmino fue vendido al Chelsea por 22 millones.