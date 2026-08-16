El picante "me gusta" de Di Carlo a una declaración de Palermo sobre la polémica arbitral contra Boca

El presidente de River reaccionó en redes sociales a las palabras del técnico de Platense, quien cuestionó una acción del partido ante el Xeneize.

El empate 1-1 entre Platense y Boca, por la quinta fecha del Torneo Clausura, dejó una fuerte polémica. El Calamar ganaba 1-0 cuando Luciano Giménez convirtió lo que parecía ser el segundo tanto del equipo de Martín Palermo, pero el VAR intervino y la conquista fue anulada por una mano previa del delantero.

La jugada ocurrió a los 26 minutos del segundo tiempo. Giménez recibió la pelota, le hizo un sombrero a Dylan Gorosito y definió ante Álvaro Montero. Sin embargo, desde el VAR, a cargo de Lucas Novelli, advirtieron al árbitro Jorge Baliño sobre una mano del atacante antes de la definición.

Al tratarse de una mano de inmediatez, la decisión fue factual y Baliño no concurrió al monitor. El tanto quedó invalidado y el encuentro continuó 1-0, aunque la secuencia generó cuestionamientos por una acción previa que involucró al defensor de Boca Juniors.

X @TNTSports Palermo cuestionó la decisión del VAR Después del partido, Martín Palermo apuntó contra la forma en la que se revisó la jugada y puso el foco en una posible mano de Gorosito antes de la intervención de Giménez. "Se vio la mano de Luciano (Giménez), pero no se vio la mano del de Boca. ¿Qué querés que te diga? Se ve que cuando volvieron para atrás, no volvieron para la mano de Gorosito, volvieron hasta la mano de Luciano. Decisiones medio... mejor no hablar", expresó el entrenador.

En X, PaseClave capturó una particular reacción en redes sociales: Stefano Di Carlo, presidente de River, le dio "me gusta" a una publicación con las declaraciones de Palermo cuestionando la decisión arbitral sobre la polémica acción.