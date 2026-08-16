La divertida broma del Vasco Arruabarrena tras su reencuentro con Palermo y Cagna: "Le di el equipo pero..."

Rodolfo Arruabarrena volvió a encontrarse con dos viejos conocidos de la época dorada de Boca y aprovechó la ocasión para dejar una divertida broma. Luego del empate 1-1 ante Platense en Vicente López, por la quinta fecha del Torneo Clausura, el entrenador del Xeneize habló en conferencia de prensa y recordó su vínculo con Martín Palermo y Diego Cagna.

El Vasco compartió plantel con ambos durante la exitosa etapa de Carlos Bianchi en Boca y ahora volvió a cruzarlos, aunque en veredas opuestas. Palermo y Cagna actualmente conducen a Platense, por lo que el duelo en Vicente López significó un particular reencuentro entre protagonistas de una de las etapas más gloriosas de la historia azul y oro.

La divertida broma del Vasco Arruabarrena tras su reencuentro con Palermo y Cagna “Palermo no lo sabe pero hablé con Cagna. Le di el equipo, pero empezaba con Córdoba, Ibarra, ja. Capaz que le ganábamos con ese equipo, pero hay alguno con sobrepeso”, bromeó Arruabarrena, en referencia al histórico plantel que compartieron y a las características físicas que tienen actualmente algunos de aquellos futbolistas.

X @DSports Luego, el entrenador de Boca dejó de lado las chicanas y destacó el vínculo que mantiene con sus excompañeros: “Nos conocemos. Es verdad que Platense tiene un partido importante. Le deseo lo mejor, es gente amiga, que quiero mucho. Ha sido un partido entretenido y ojalá que les vaya bien. Ya nos juntaremos a comer, que paguen ellos, ja. Me pone contento que estén en la Liga”, expresó.