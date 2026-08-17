El equipo del Vasco Arruabarrena jugará este martes la revancha ante el elenco paraguayo en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena tomó una decisión con fuerte carga simbólica de cara a la revancha de Boca ante Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Después del 3-1 conseguido en la ida en el estadio de Huracán, el entrenador resolvió que todo el plantel profesional viaje a Paraguay, en una clara muestra de unidad para afrontar un partido clave en la búsqueda de los cuartos de final.

La fuerte decisión de Arruabarrena para el viaje de Boca antes del partido vuelta frente a Recoleta La determinación también alcanza a varios futbolistas que habitualmente no vienen formando parte de las convocatorias. Entre ellos aparece Enner Valencia, quien tendrá su primera presencia en una delegación desde su llegada al club. También viajarán Milton Giménez y Williams Alarcón, mientras que el juvenil Facundo Herrera, uno de los jugadores mejor considerados por el cuerpo técnico, será parte del grupo que partirá rumbo a Asunción.

La única incógnita pasa por los futbolistas que arrastran distintas molestias físicas. Arruabarrena y sus colaboradores deberán definir si Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino también acompañarán al plantel. En el caso del capitán, su importancia dentro del vestuario podría resultar determinante para que el cuerpo técnico decida que esté junto a sus compañeros, incluso aunque no pueda sumar minutos.

Arruabarrena convocará a Enner Valencia y otros futbolistas que no vienen siendo tenidos en cuenta para la vuelta ante Recoleta. Fotobaires Precisamente, con Paredes se analiza qué alternativa es más conveniente. El volante podría viajar para acompañar al equipo en una noche trascendental o quedarse en Boca Predio para continuar con su recuperación y realizar trabajos diferenciados. Más allá de su situación física, la presencia del referente es considerada un factor importante desde lo anímico por el peso que tiene dentro del grupo.