Se terminó el sueño: la Lepra cayó por penales ante Fluminense

Independiente Rivadavia empató 1-1 con Fluminense, pero cayó en los penales tras una definición dramática y quedó afuera de la Copa Libertadores.

La Lepra empató 1-1 con Fluminense gracias al agónico gol de Alex Arce y llevó la serie hasta los penales. Fabio fue figura al atajar dos remates, pero el equipo brasileño terminó imponiéndose en la definición y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.





En el complemento llegó una situación que parecía cambiarlo todo: a los 12 minutos, Agustín Canobbio fue expulsado y Fluminense quedó con diez jugadores.

Independiente Rivadavia tenía por delante más de media hora con un hombre de ventaja para buscar el gol que necesitaba. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que las oportunidades no siempre se traducen en goles.

A los 75 minutos, Kevin Serna apareció para marcar el 1-0 y silenciar al Malvinas. El golpe fue demasiado duro para la Lepra, que buscó hasta el final pero no encontró el empate.

La Lepra estuvo al borde de la eliminación, encontró el empate agónico con un penal de Alex Arce y llevó la serie ante Fluminense hasta los penales. Pero después de una intensa definición, el equipo brasileño terminó quedándose con la clasificación. Tras el 1-1 en los 90 minutos, llegó el momento de la definición desde los doce pasos.