Se terminó el sueño: la Lepra cayó por penales ante Fluminense
Independiente Rivadavia empató 1-1 con Fluminense, pero cayó en los penales tras una definición dramática y quedó afuera de la Copa Libertadores.
La Lepra empató 1-1 con Fluminense gracias al agónico gol de Alex Arce y llevó la serie hasta los penales. Fabio fue figura al atajar dos remates, pero el equipo brasileño terminó imponiéndose en la definición y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia tenía por delante más de media hora con un hombre de ventaja para buscar el gol que necesitaba. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que las oportunidades no siempre se traducen en goles.
A los 75 minutos, Kevin Serna apareció para marcar el 1-0 y silenciar al Malvinas. El golpe fue demasiado duro para la Lepra, que buscó hasta el final pero no encontró el empate.
La Lepra estuvo al borde de la eliminación, encontró el empate agónico con un penal de Alex Arce y llevó la serie ante Fluminense hasta los penales. Pero después de una intensa definición, el equipo brasileño terminó quedándose con la clasificación. Tras el 1-1 en los 90 minutos, llegó el momento de la definición desde los doce pasos.
Para Independiente Rivadavia convirtieron Fernández, Villalba, Salas y Alex Arce. El arquero Fabio fue protagonista al contener los remates de Florentín y Atencio.
Del lado de Fluminense marcaron Thiago Silva, René, Hércules, Martinelli y Guga.
La serie de cinco penales terminó 4-4, después de una definición cargada de tensión. Entonces comenzó la serie de uno contra uno, donde cada remate podía convertirse en el último. Allí Guga marcó y Atencio no.
Finalmente, Fluminense consiguió imponerse y terminó con el sueño internacional de Independiente Rivadavia.
La Lepra se despide de la Copa Libertadores después de una noche inolvidable en el Malvinas Argentinas. El equipo mendocino peleó hasta el último penal, hizo historia en el torneo y quedó a un paso de meterse entre los ocho mejores de América.
El sueño terminó, pero la historia que escribió Independiente Rivadavia en esta Libertadores quedará para siempre.