Berti, tras la eliminación de la Lepra: "Nos vamos de la Copa sin haber perdido"

Alfredo Berti habló después de la eliminación de Independiente Rivadavia ante Fluminense y dejó una sensación que se repitió durante toda la noche: orgullo por lo realizado, pero también un enorme sabor amargo por quedar afuera sin haber perdido ninguno de los cuatro partidos ante el equipo brasileño.

“Fueron cuatro partidos muy cerrados. Hoy tuvo la misma tónica que los anteriores”, analizó el entrenador, que valoró especialmente la manera en la que sus futbolistas afrontaron el desafío.

Alfredo Berti destacó que la Lepra nunca renunció a buscar el partido, incluso cuando Fluminense se puso en ventaja.

“Fuimos a buscarlo con mucha dignidad ante un gran rival. Estamos con el sabor amargo de habernos ido de la Copa sin haber perdido” , sostuvo.

El técnico puso en valor el crecimiento que tuvo el club durante el último año y recordó uno de los grandes hitos de la institución.

“Estoy muy orgulloso de este grupo de chicos. Ya va a hacer un año que ganamos la Copa Argentina y seguimos compitiendo, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional”, señaló.

Y fue contundente al referirse a la jerarquía del rival que tuvieron enfrente.

“Enfrentamos a un rival como Fluminense, de gran poderío deportivo y económico, y no nos pudo ganar en cuatro partidos”, remarcó.





Alfredo Berti en el Maracaná. EFE

“Los chicos dieron la talla”

Berti insistió en que Independiente Rivadavia nunca dejó de confiar en sus propias armas.

“Nos vamos con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Lo fuimos a buscar con nuestras armas. Los chicos dieron la talla los cuatro partidos que los enfrentamos”, afirmó.

La eliminación llegó después de una definición por penales en la que Fabio tuvo un papel destacado al contener dos remates. Para Berti, no hay lugar para reproches hacia quienes asumieron la responsabilidad.

“Siempre erra el que tiene confianza para ir a patear”, expresó el entrenador.

La frase resume también la postura que tuvo durante toda la campaña: confiar en sus futbolistas, incluso en los momentos de mayor presión.

Levantarse rápido

Con la Libertadores terminada, Berti sabe que el desafío ahora será recuperar al grupo y volver a enfocarse en los objetivos locales.

“Tenemos que levantarnos rápido, sabiendo que hicimos una gran Copa y con el sabor amargo de tener que dejar la competencia porque teníamos pretensiones de seguir avanzando”, explicó.

Y volvió a destacar una de las características que, según su mirada, identificó al equipo durante toda la competencia.

“El equipo muestra carácter y deseo de progreso. Nos vamos con un sabor amargo”, sostuvo.

Finalmente, el entrenador dejó claro que Independiente Rivadavia no se arrepiente de la manera en la que afrontó la serie.

“Nosotros confiamos siempre en nuestras armas y nos vamos apenados porque creo que teníamos equipo para seguir avanzando. Hemos sido muy competitivos. Tenemos muchas cosas importantes en juego”, concluyó.

La Copa Libertadores terminó para la Lepra, pero Berti sabe que el equipo dejó una marca. No pudo eliminar a Fluminense, pero tampoco pudo ser derrotado por el gigante brasileño en cuatro partidos. Y esa estadística, más allá del dolor de la eliminación, explica buena parte del orgullo que atraviesa al entrenador y a todo Independiente Rivadavia.