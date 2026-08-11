Berti se ilusiona con la revancha: "Faltan 90 minutos y jugamos en Mendoza"

Alfredo Berti se fue del Maracaná con satisfacción, aunque también con la sensación de que Independiente Rivadavia pudo haberse llevado algo más de su visita a Fluminense. El empate 0-0 dejó abierta la serie de octavos de final de la Copa Libertadores y el entrenador valoró especialmente la actitud de un equipo que, pese a enfrentar a un rival de enorme jerarquía, terminó queriendo más.

“Los muchachos hicieron un gran partido en líneas generales. Pudimos hacer alguno más, pero nos vamos con un empate para definir la serie en Mendoza”, explicó Berti después del encuentro.

El entrenador destacó las oportunidades que generó la Lepra durante el partido y consideró que el resultado pudo haber sido todavía mejor para el conjunto mendocino.

“Tuvimos cinco o seis opciones para llevarnos algo más, pero es un equipo muy poderoso y estamos satisfechos porque faltan 90 minutos y jugamos en Mendoza”, señaló.

Berti también hizo hincapié en la dificultad del partido y en una particular sensación que le dejó la actitud de sus dirigidos. Para el técnico, que el plantel se haya ido del Maracaná con cierta disconformidad por no haber ganado es una muestra del crecimiento que atraviesa Independiente.

En un pasaje del partido, Berti, casi cae en una jugada sin intención.

“Fue un partido muy duro. Creo que no estar conformes con el empate muestra el deseo de todos los jugadores de Independiente”, afirmó.

Un plantel que entiende lo que quiere Berti

Uno de los puntos que más valoró el entrenador fue la predisposición de sus futbolistas para adaptarse a las necesidades del equipo. Berti explicó que las decisiones que toma a la hora de elegir una formación tienen que ver con la confianza que tiene en cada uno de sus jugadores.

“Los futbolistas ya entienden la dinámica y cuando uno los pone es porque está convencido de que lo pueden hacer”, sostuvo.

En ese sentido, destacó especialmente la capacidad del plantel para ocupar diferentes posiciones y asumir distintas responsabilidades dentro del campo.

“Estos jugadores están dispuestos a jugar donde el equipo los necesite y eso es muy valorable, porque están siempre dispuestos y tienen muchas ganas de triunfar”, agregó.

Para Berti, esa unión entre el plantel y la gente es una de las claves del presente de Independiente Rivadavia. El entrenador entiende que el equipo logró construir una identificación muy fuerte con sus hinchas.

“Los futbolistas están dispuestos y desean el bien para el club. Juegan como hinchas, pero no dan pelotas perdidas. Estos chicos están fusionados con la gente”, destacó.

Y cerró con un mensaje que refleja el espíritu con el que Independiente afrontará la revancha: “El plantel tiene ganas de seguir haciendo cosas para que la gente esté feliz”.





Salas jugó 80 minutos en Brasil. EFE

Berti habló de Maxi Salas

El entrenador también se refirió a la actuación de Maxi Salas, quien tuvo su primera titularidad con la camiseta de Independiente Rivadavia y disputó 80 minutos en el Maracaná.

Berti explicó dónde se siente más cómodo el delantero y valoró especialmente su regreso a la competencia.

“Maxi se siente cómodo por el sector izquierdo, acompañando a un centrodelantero. Hace tiempo que no sumaba minutos, pero es un futbolista de calidad”, explicó.

El técnico, además, dejó abierta la puerta para que Salas siga creciendo dentro del equipo y remarcó que la relación puede ser beneficiosa para ambas partes.

“Esperemos que nosotros lo podamos ayudar a él y él a nosotros”, concluyó Berti.

Independiente Rivadavia volverá a Mendoza con un 0-0 que mantiene absolutamente abierta la serie. Pero también con algo que puede ser todavía más importante de cara a la revancha: la convicción de que puede competir de igual a igual con uno de los grandes del continente.