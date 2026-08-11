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Estudiantes de La Plata

En vivo: Estudiantes vence 1-0 a Universidad Católica en el duelo de ida de octavos de la Libertadores

Con un gol de Tobio Burgos a los 3', Estudiantes de La Plata derrota al conjunto chileno en UNO por el partido de ida de los octavos de final de la Copa.

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Joaquín Tobio Burgos celebra su tempranero gol, que le dio el 1-0 a Estudiantes frente a Universidad Católica.

Joaquín Tobio Burgos celebra su tempranero gol, que le dio el 1-0 a Estudiantes frente a Universidad Católica.

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Estudiantes de La Plata se impone 1-0 ante Universidad Católica de Chile en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro se disputa en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, contará con el arbitraje del brasileño Raphael Claus y es transmitido en vivo por las pantallas de Fox Sports y Disney+.

Tobio Burgos puso en ventaja al Pincha en UNO

Tobio Burgos marcó el 1-0 de Estudiantes

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Estudiantes vs Universidad Católica

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