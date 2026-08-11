En vivo: Estudiantes vence 1-0 a Universidad Católica en el duelo de ida de octavos de la Libertadores
Con un gol de Tobio Burgos a los 3', Estudiantes de La Plata derrota al conjunto chileno en UNO por el partido de ida de los octavos de final de la Copa.
Estudiantes de La Plata se impone 1-0 ante Universidad Católica de Chile en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El encuentro se disputa en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, contará con el arbitraje del brasileño Raphael Claus y es transmitido en vivo por las pantallas de Fox Sports y Disney+.
Tobio Burgos puso en ventaja al Pincha en UNO
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