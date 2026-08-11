Kevin Castaño se va de River: a cuánto lo vende el club tras haberlo comprado por US$ 15.000.000

Durante su conferencia, Stéfano Di Carlo reveló el acuerdo por la partida de Kevin Castaño, una de las compras más caras en la historia de River. A dónde se va y por cuánto.

Se terminó el ciclo de Kevin Castaño en River. Así lo confirmó Stefano Di Carlo en una extensa conferencia de prensa en el Monumental, donde el presidente del club habló, entre otras cuestiones, de la depuración del plantel y puso sobre la mesa el futuro del volante colombiano, quien había sido comprado al Krasnodar de Rusia por US$ 15.000.000 en marzo de 2025.

Tras el Mundial, Castaño decidió quedarse en su país y nunca se presentó en el Predio Cantilo para entrenarse con los otros 14 jugadores que habían sido apartados por la dirigencia hasta encontrarles un club. En medio del conflicto, el propio presidente del Millonario aseguró que su salida ya está resuelta y su destino será Atlético Mineiro.

Qué dijo Di Carlo sobre la venta de Kevin Castaño a Brasil Incluso, Di Carlo no tuvo problema en revelar los términos del acuerdo con el equipo que dirige Eduardo Domínguez: “Ya está cerrado: US$ 5.000.000 por el 50% del pase”. La particularidad es que se trataría de un préstamo de 12 meses con objetivos sencillos para que la operación final se transforme en una obligación de compra.

Stefano Di Carlo confirmó la venta de Kevin Castaño a Atlético Mineiro. El mediocampista se va de River tras un paso sin pena ni gloria Así, Castaño se despide del club apenas un año y medio después de haber llegado con una expectativa altísima. A principios de 2025, River desembolsó cerca de US$ 15.000.000 por el 100% su pase. En ese momento se convirtió en la compra más cara de la historia de la institución, récord que ahora quedó en manos de Thiago Almada.