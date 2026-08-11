Leandro Paredes reveló detalles del insólito error del árbitro ante Recoleta: "Dijo que sacaba Boca"

Leandro Paredes contó que los propios futbolistas de Boca advirtieron la insólita situación que se produjo en los saques iniciales de cada tiempo.

Leandro Paredes reconoció la insólita situación que protagonizó Boca ante Recoleta: el Xeneize sacó del medio en los dos tiempos por una indicación equivocada del juez Piero Maza.

Leandro Paredes fue uno de los protagonistas de una situación insólita que dejó la gran victoria de Boca ante Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El capitán del Xeneize reconoció después del partido que los jugadores se dieron cuenta de que habían sacado del medio dos veces y apuntó directamente al árbitro chileno Piero Maza. “Nos dimos cuenta que sacamos del medio. El árbitro dijo que sacaba Boca y sacamos”, explicó el mediocampista.

La particularidad se produjo tanto al comienzo del encuentro como después del entretiempo. Boca fue el encargado de poner la pelota en movimiento en ambas oportunidades, algo que no debía suceder. Una vez que un equipo realiza el saque inicial, el rival es quien debe hacerlo al comenzar el segundo tiempo. Sin embargo, Maza indicó nuevamente que el Xeneize debía sacar y los futbolistas siguieron la orden del árbitro.

Leandro Paredes reveló detalles del insólito error de Piero Maza Paredes habló sobre los dos saques del medio ESPN Más allá de la curiosidad, Paredes se mostró conforme con lo realizado por Boca y valoró especialmente la cantidad de situaciones que generó el equipo. "Queda claro que pudimos haber convertido algún gol más, propusimos desde el primer minuto, nos encontramos con un gol en contra en una jugada aislada, la única que tuvieron, el resto lo hicimos muy bien y es lo que queremos proponer todo el tiempo", analizó el volante.

El triunfo 3-1 dejó al Xeneize con la sensación de que pudo haberse llevado una ventaja mayor, aunque Paredes remarcó que la serie todavía está abierta. "Somos conscientes de lo que se genera, pero hay que crear y generar mucho al área. De ese lado nos vamos muy contentos. El resultado es positivo, pero quedan 90 minutos. Será en campo de ellos, primero por Liga y después en la vuelta", sostuvo.