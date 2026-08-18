La mala noticia que dio Arruabarrena sobre un referente de Boca tras el 4-0 ante Recoleta

Pese a la alegría por la clasificación a cuartos de la Sudamericana, el Vasco Arruabarrena confirmó una sospecha de cara al próximo partido de Boca.

Boca Juniors volvió a ser ampliamente superior a Recoleta y lo goleó 4-0 en Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con el 3-1 de la ida, se impuso por un contundente 7-1 en el global y avanzó a cuartos. Una nueva señal de que el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena marcha sobre ruedas.

Fue probablemente el mejor partido del semestre y uno de los mejores del año, pese a que no pudo contar con su capitán y principal referente dentro del plantel, Leandro Paredes. El campeón del mundo sufrió una lesión muscular el pasado sábado ante Platense, no pudo estar presente en Asunción y se temía que pudiera perderse el clásico del próximo domingo contra Racing.

Rodolfo Arruabarrena confirmó que Paredes no llega al clásico contra Racing TNT Sports Pues bien, el Vasco confirmó esta noche la peor noticia: "Lean no llega para el partido contra Racing, así como tampoco Leandro Lozano ni Marco Pellegrino", informó el DT en conferencia de prensa. En el caso del lateral derecho y el defensor central, ambos también habían sido titulares ante el Calamar en Vicente López y debieron abandonar el campo en el segundo tiempo con dolores musculares.

"Paredes es importantísimo para nosotros, futbolísticamente y fuera de la cancha. Es nuestro capitán, reúne todas las condiciones. Vamos tranquilos. Lo importante es que haga bien la recuperación", remarcó luego el entrenador xeneize, dejando en claro que la ausencia del 5 es un golpe para todo el plantel.