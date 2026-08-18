La tremenda sentencia de Pipo Gorosito sobre Tomás Aranda, una de las joyas de Boca

Pipo Gorosito llenó de elogios a una de las grandes promesas del conjunto xeneize y lo comparó con un exfutbolista de clase mundial.

Boca comenzó a encontrar respuestas en el arranque del segundo semestre y, de a poco, intenta recuperar la confianza para volver a pelear por títulos. En este proceso, Rodolfo Arruabarrena encontró en los juveniles Tomás Aranda y Leonel Flores dos alternativas importantes para darle frescura al ataque del Xeneize.

Ambos futbolistas se convirtieron en protagonistas durante las últimas semanas pese a sus cortas edades y despertaron elogios incluso de importantes rivales. El pasado lunes, Pipo Gorosito habló en TyC Sports y destacó especialmente las condiciones de las dos joyas surgidas de las inferiores de Boca, a quienes considera piezas con características diferentes.

Pipo Gorosito llenó de elogios a Tomás Aranda, una de las joyas de Boca El actual entrenador de San Lorenzo se detuvo principalmente en Aranda, a quien sorprendió al comparar con Andrés Iniesta, uno de los grandes ídolos de Barcelona y la Selección de España: “Aranda es muy parecido a Iniesta. Juega fácil, sabe interpretar dónde gambetear y dónde no, cuándo jugar de primera y maneja las dos piernas”, explicó Pipo al describir el juego del mediocampista ofensivo.

Pipo Gorosito se deshizo en elogios hacia Tomás Aranda y el Guapo Flores, las dos joyas de Boca. Fotobaires El elogio no fue menor para un futbolista que en los últimos meses se había convertido en una de las grandes apariciones del plantel de Boca. Su capacidad para asociarse, superar rivales y tomar buenas decisiones en los últimos metros lo transformó en una de las principales cartas ofensivas de Arruabarrena y en una de las grandes esperanzas de las inferiores.