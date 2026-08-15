El tajante mensaje de Pipo Gorosito después del triunfo de San Lorenzo: "No se soluciona nada con el insulto"

Después del 1-0 ante Unión, el DT Néstor Gorosito habló del complicado presente del club, bancó a sus jugadores y pidió unidad entre todos.

Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa tras el triunfo de San Lorenzo ante Unión y volvió a pedir unidad para atravesar la crisis de San Lorenzo.

San Lorenzo volvió a sonreír después de vencer 1-0 a Unión en el Nuevo Gasómetro por la quinta fecha del Torneo Clausura. El gol de Rodrigo Auzmendi le permitió al equipo de Néstor Gorosito cortar la mala racha y, después del partido, el entrenador dejó un mensaje que excedió lo futbolístico y apuntó directamente a la necesidad de que todo el club pueda avanzar en la misma dirección.

Gorosito reconoció que el equipo todavía tiene mucho por mejorar, pero destacó el esfuerzo de sus dirigidos en un contexto complicado. "En el segundo tiempo jugamos mejor, presionando y más cerca del arco de ellos. Creo que el triunfo es justo y merecido", analizó. Además, remarcó que San Lorenzo está atravesando un proceso de adaptación: "Estamos en una etapa de conocimiento, de ellos con el club y nosotros con ellos. Se necesita tiempo".

Los silbidos de los hinchas de San Lorenzo para el equipo Luego de la derrota en el clásico vs. Huracán, San Lorenzo es local ante Unión y... ¡RECIBIMIENTO CON SILBIDOS PARA EL CICLÓN DE GOROSITO!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/EhdjXml6Fc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026 El entrenador también se refirió a los silbidos que recibió el equipo antes del encuentro y a la frustración de los hinchas por el presente institucional y deportivo. "La reacción de los hinchas es una acumulación permanente de frustración y problemas. Las cosas no se solucionan de un día para el otro", explicó Gorosito, quien pidió dejar de lado las divisiones internas: "Necesitamos que todos tiremos para el mismo lado".

En ese sentido, el DT sostuvo que comprende el enojo de los simpatizantes, pero reclamó acompañamiento durante los partidos. "No se le puede exigir a la dirigencia que está hoy que arregle todo en 40 días. A mí ni se me ocurre meterme en política, pero necesitamos que los hinchas estemos todos juntos, no se soluciona nada con el insulto", afirmó. Y agregó: "Necesitamos su apoyo cuando el rival es mejor".