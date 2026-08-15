Con un gol de Auzmendi, San Lorenzo logró un necesitado triunfo ante Unión en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo logró uno de esos triunfos que, por contexto, vale oro. Con más sacrificio que fútbol, el equipo de Néstor Gorosito se impuso 1-0 sobre Unión de Santa Fe en el Nuevo Gasómetro por la quinta fecha del Torneo Clausura y se repuso del golpazo sufrido en el clásico ante Huracán para salir del fondo de la Zona A.

La seguidilla motivó la reacción de los hinchas, quienes abuchearon a sus jugadores antes de empezar, mientras que en la semana algunos integrantes de la barra brava se reunieron con los jugadores y el cuerpo técnico para hablar sobre la crisis futbolística.

En medio de ese clima, San Lorenzo salió a jugar ante Unión, obligado a revertir la situación, que lo había dejado en los últimos peldaños de la Zona A. Por eso, desde el principio tomó la iniciativa, aunque Unión lo puso en alerta con remate de Estigarribia.

De todas maneras, la búsqueda azulgrana casi rinde sus frutos sobre los 11 minutos, con un cabezazo de Rodrigo Auzmendi, bien resuelto por el arquero Mansilla.

Luego, Unión se quedó sin Malcorra -su armador- lesionado, y poco después también se fue lesionado Mosqueira, con lo que agotó dos variantes en pocos minutos, aunque hasta ese momento no había arriesgado demasiado.

En el arranque del segundo período, otra vez San Lorenzo fue al frente e inquietó con remate de Perruzzi, enseguida, Mansilla volvió a lucirse al salvar su arco, hasta que a los 19 nada pudo hacer para evitar el gol de Auzmendi, quien recibió un despeje defectuoso de un defensor y definió cruzado.

Auzmendi definió de primera y le dio el triunfo a San Lorenzo

Rodrigo Auzmenda marcó el 1-0 de San Lorenzo. Video: ESPN

El gol calmó los ánimos en las tribunas, y a partir de allí el equipo local, con más tranquilidad, buscó estirar la diferencia ante un oponente que nunca lo puso en aprietos. Poco después, apareció otra vez Mansilla para evitar el gol de Del Prete, que hubiera definido el pleito.

Sobre el final, el árbitro Rey Hilfer revisó un posible penal de Maizón Rodríguez, fue al VAR y desestimó la falta en favor de San Lorenzo, que ganó merecidamente, cortó la mala racha y ahora se ilusiona con otro panorama.

En la próxima fecha el Ciclón visitará a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Unión jugará en Mar del Plata contra Aldosivi.

Fuente: NA

El minuto a minuto de San Lorenzo - Unión