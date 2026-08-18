Boca goleó 4-0 a Recoleta, lo aplastó 7-1 en el global y clasificó a cuartos de final

Tras ganar 3-1 en la ida, Boca vapuleó a Recoleta en Paraguay por el partido de vuelta con goles de Ascacíbar, Villa, Merentiel y Velasco.

Tras haber ganado 3-1 la ida como local, Boca Juniors se floreó en la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante Recoleta y lo goleó 4-0 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Con un contundente 7-1 en el global, avanzó a cuartos, en los que enfrentará al ganador de Bolívar contra San Pablo.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena fue dominador de principio a fin y se quedó con la victoria gracias a los goles de Santiago Ascacíbar y Sebastián Villa en el primer tiempo, y de Miguel Merentiel y Alan Velasco en el segundo. Además, se produjeron los debuts del experimentado Enner Valencia con los colores azul y oro y el absoluto del juvenil Facundo "Jagger" Herrera.

El gol de Ascacíbar para el 1-0 de Boca ESPN Como de costumbre desde que el Vasco tomó el mando del equipo, el Ruso Ascacíbar estuvo atento del área para abrir el marcador de cabeza. Sobre el cierre de la etapa inicial, fue Sebastián Villa quien intervino en dos ocasiones, ante la respuesta del arquero Nelson Ferreira en la primera, para ampliar la diferencia en el resultado.

El gol de Villa para el 2-0 de Boca ESPN Ya en el complemento, Milton Delgado recuperó la pelota en la mitad de la cancha para Boca y habilitó al uruguayo Merentiel que, con gran categoría, definió sutilmente por encima del guardameta local.

El gol de Merentiel para el 3-0 de Boca ESPN Más adelante, a los 32 minutos, Velasco buscaba insistentemente su gol hasta que logró convertir luego de una buena acción individual: gambeteó a un defensor, se metió dentro del área y sacó un derechazo que se coló por el ángulo izquierdo de Ferreira.