Vuelve a la Bombonera después de 11 años y se enfrenta a Boca por la Sudamericana: "Va a ser muy especial"

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana tendrán un condimento especial en la Bombonera. Boca Juniors recibirá a San Pablo en una serie que pondrá frente a frente a dos históricos del continente , pero que además tendrá un significado particular para uno de los protagonistas del equipo brasileño.

Jonathan Calleri volverá al estadio donde se convirtió en un referente del área xeneize. El atacante argentino, actualmente de 32 años, no oculta la expectativa por reencontrarse con el público de Boca después de más de una década.

El partido también tendrá una fuerte carga familiar para el delantero. Calleri contó que sus seres queridos estarán presentes en las tribunas y que espera recibir numerosos mensajes de amigos durante los días previos al encuentro.

“Va a ser un partido muy especial para mí. Voy a regresar a la Bombonera después de once años. Toda mi familia va a estar allá y tengo muchos amigos que seguramente me deben estar mandando mensajes”, expresó Calleri al referirse al encuentro.

El delantero, de todos modos, dejó en claro que sus sentimientos quedarán de lado cuando comience la serie. Su objetivo será conseguir un buen resultado en Buenos Aires para que San Pablo pueda resolver la clasificación como local. “Vamos a ir allí a intentar ganar para venir aquí a definir la serie. Sabemos que será difícil, ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador y vamos a hacer todo lo posible para conseguir la clasificación”, afirmó.

Después de 11 años, Jonathan Calleri vuelve a La Bombonera

El cruce tendrá un valor especial porque Calleri todavía mantiene un fuerte vínculo con Boca, club al que llegó en 2014 desde All Boys. En poco tiempo se ganó un lugar entre las principales referencias ofensivas del equipo y tuvo su mejor momento durante 2015, cuando conquistó el torneo de Primera División y la Copa Argentina bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena.

En total, disputó 61 partidos oficiales con la camiseta azul y oro y marcó 23 goles. A comienzos de 2016 dejó el club para iniciar una extensa carrera internacional que incluyó pasos por San Pablo, West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol y Osasuna.

San Pablo llega con ventaja y Calleri fue protagonista

El equipo brasileño consiguió su clasificación a los cuartos de final después de superar a Bolívar. San Pablo ganó 3-1 en el Morumbí y cerró la serie con un resultado global de 4-2, luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida en La Paz.

Calleri tuvo participación directa en la victoria. El argentino se encargó de ejecutar el penal que puso el 2-1 parcial para el conjunto paulista, después de que Luciano abriera el marcador y Dairon Asprilla estableciera transitoriamente la igualdad. Sabino marcó posteriormente el cuarto gol del partido y selló la clasificación.

Del otro lado, Boca llegará al cruce después de una actuación contundente en los octavos de final. El equipo argentino goleó 4-0 a Deportivo Recoleta en Paraguay y completó la eliminatoria con un global de 7-1.

¡Así está el cuadro de Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/8BTnvcWaHh — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 19, 2026

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena también representa un capítulo particular en la historia de Calleri. El entrenador que comandó aquella campaña de 2015 es justamente el actual técnico de Boca, por lo que el reencuentro tendrá todavía más elementos emocionales para el delantero.

A pesar de ese pasado, Calleri atraviesa un momento de plena identificación con San Pablo. Hace pocos días, el atacante renovó su contrato con el club brasileño hasta diciembre de 2028, con una opción de extensión automática hasta finales de 2029 si alcanza determinados objetivos deportivos.

En sus dos etapas en San Pablo, el argentino ya superó los 260 partidos y los 90 goles, números que lo colocaron entre los futbolistas extranjeros más destacados de la historia reciente de la institución.