Arruabarrena evitó usar un término que es leitmotiv de Riquelme y lo cambió por otro: "Esa palabra últimamente..."

En su conferencia, Rodolfo Arruabarrena volvió sobre sus palabras para esquivar una expresión que suele utilizar de eslogan el presidente de Boca. Qué dijo.

El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca se consolida cada vez más, y anoche en Paraguay hubo una prueba irrefutable. El Xeneize liquidó rápido la serie ante el humilde Recoleta, lo goleó 4-0 en Asunción y hasta se dio el lujo de rotar algunos titulares y cuidar piernas pensando en lo que viene.

El Vasco sabe más que nadie que en Branden 805 necesitan imperiosamente cortar la racha y coronar en algunos de los tres torneos en los que todavía compiten (Torneo Clausura, Copa Sudamericana y Copa Argentina), sobre todo para asegurar la clasificación a la próxima Libertadores. Sin embargo, el entrenador no pierde el eje y, en cada palabra, mantiene ese temple que lo caracteriza.

"Siempre lo he dicho, yo trato de que el equipo dentro de la cancha identifique al hincha. Habrá momentos difíciles, los cuales tendremos que sobrepasar, y otros momentos para disfrutar", reflexionó el DT de Boca en la sala de prensa del Defensores del Chacho.

Arruabarrena evitó el "competir" en Boca y lo reemplazó por otro término "Todas las competencias son importantes y trataremos de competir", continuó Arruabarrena. No confirme con ese último término, quizás la frase de cabezada que utiliza Juan Román Riquelme cada vez que agarra un micrófono, el técnico retrocedió su discurso y lo cambió por otra definición más convincente. "Esa palabra, últimamente... Trataremos de estar en la recta final", corrigió. Y enseguida completó: Para eso hay que que trabajar y tener paciencia. Cuando vengan los momentos difíciles con el grupo trataremos de llevarlo de la mejor manera".