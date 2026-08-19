¡Sacudón! Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y quedó suspendido: "Asumo toda la responsabilidad"

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó el castigo provisional del histórico australiano, a la espera de la sentencia final. Los detalles.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó este miércoles una sanción que golpea nuevamente a Nick Kyrgios. El australiano fue suspendido provisionalmente por una infracción al Programa Antidopaje del Tenis tras detectarse benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una de sus muestras.

Otro mazazo para la carrera de Nick Kyrgios El control se realizó el 22 de junio, durante el ATP 250 de Mallorca, en España. Casi un mes después, el 17 de julio, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) informó el resultado positivo por la presencia de la sustancia.

La suspensión comenzó a regir el pasado 4 de agosto. Según explicó la ITIA, la medida provisional es obligatoria debido a la naturaleza de la sustancia encontrada en la muestra del tenista australiano de 31 años.

El comunicado del histórico tenista australiano tras su suspensión Más allá de que todavía falta la sentencia definitiva, Kyrgios publicó un desgarrador comunicado en sus redes sociales donde se hizo cargo y pidió perdón por sus actos. "He dado positivo en una prueba en Mallorca. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Lo siento por mis aficionados, por mi familia, por mis patrocinadores y por todos los que están cerca de mí. Sobre todo lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto supone y estoy muy decepcionado conmigo mismo", comentó al inicio de su descargo.

Nick Kyrgios. Foto: EFE "No voy a poner más excusas, pero quiero dar contexto de por lo que he pasado. Las lesiones de los últimos dos años me han hecho mucho daño, física y mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera y aceptar esto al final de mi carrera ha sido mucho más duro de lo que me pudiera haber imaginado. Siempre lo he dicho. No elegí el tenis, el tenis me eligió a mí, pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he hecho. A veces me he sentido inválido y solo. Aunque nada de esto justifica lo que hice", resumió.