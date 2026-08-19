Las Leonas derrotaron 2-0 a Escocia y se clasificaron a la segunda ronda del Mundial

Argentina cerró el Grupo B con una cómoda victoria frente al combinado europeo y ya puso el foco en la siguiente instancia del certamen.

Las Leonas festejan el pase a la siguiente ronda del Mundial de hockey.

Por la tercera y última fecha del Grupo B, Las Leonas cumplieron su primer objetivo y se clasificaron a la segunda ronda del Mundial tras vencer 2-0 a Escocia en el Belfius Hockey Arena de Bélgica. Así, el equipo de Fernando Ferrara cerró la primera fase con 7 puntos, sumando el empate del debut ante Estados Unidos y el triunfazo posterior contra Alemania.

Las Leonas destrabaron el partido en el primer cuarto gracias a María José Granatto. La capitana apareció para marcar el 1-0 y darle tranquilidad a un equipo que buscaba cerrar la primera fase con una nueva victoria.

¡MAJO APROVECHÓ EL REBOTE Y ADENTRO! Tras el córner corto de Las Leonas, María Granatto estuvo atenta a la reacción de la arquera y abrió el marcador a los 11' del primer cuarto del cruce frente a Escocia.



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/rklQD5sdz5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026 El segundo golpe llegó en el tercer cuarto, cuando Lara Casas amplió la diferencia y estableció el 2-0 definitivo. Con el resultado asegurado, el combinado nacional pudo administrar la ventaja durante el tramo final y selló su boleto a la próxima instancia.

¡GOLAZO DE LAS LEONAS! Conexión Granatto - Casas para sellar un jugadón y el 2-0 parcial de Argentina sobre Escocia en el Mundial de Hockey.



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/42deHANUKG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026 Cómo sigue el camino de Las Leonas en el Mundial de hockey Ahora, Las Leonas volverán a compartir grupo con el segundo clasificado del Grupo B -Estados Unidos o Alemania- y con los dos equipos que avancen del Grupo C, integrado por Bélgica, España e Irlanda.