Las Leonas derrotaron 2-0 a Escocia y se clasificaron a la segunda ronda del Mundial
Argentina cerró el Grupo B con una cómoda victoria frente al combinado europeo y ya puso el foco en la siguiente instancia del certamen.
Por la tercera y última fecha del Grupo B, Las Leonas cumplieron su primer objetivo y se clasificaron a la segunda ronda del Mundial tras vencer 2-0 a Escocia en el Belfius Hockey Arena de Bélgica. Así, el equipo de Fernando Ferrara cerró la primera fase con 7 puntos, sumando el empate del debut ante Estados Unidos y el triunfazo posterior contra Alemania.
Las Leonas destrabaron el partido en el primer cuarto gracias a María José Granatto. La capitana apareció para marcar el 1-0 y darle tranquilidad a un equipo que buscaba cerrar la primera fase con una nueva victoria.
El segundo golpe llegó en el tercer cuarto, cuando Lara Casas amplió la diferencia y estableció el 2-0 definitivo. Con el resultado asegurado, el combinado nacional pudo administrar la ventaja durante el tramo final y selló su boleto a la próxima instancia.
Cómo sigue el camino de Las Leonas en el Mundial de hockey
Ahora, Las Leonas volverán a compartir grupo con el segundo clasificado del Grupo B -Estados Unidos o Alemania- y con los dos equipos que avancen del Grupo C, integrado por Bélgica, España e Irlanda.
Los puntos obtenidos ante el rival que ya enfrentaron se arrastrarán a la siguiente fase, por lo que a Argentina le convendría que Alemania termine segunda para comenzar con tres unidades. Los dos mejores de esa zona avanzarán a las semifinales.