El histórico tenista que podría anunciar su retiro a final de la temporada: "No creo que vuelva a..."

El tenista australiano Nick Kyrgios dejó caer una posible retirada tras la derrota en primera ronda contra el británico Jacob Fearnley en el Abierto de Australia. El local, que volvió a presentarse en el primer Grand Slam del año luego de dos ediciones, recibió un duro golpe ante su gente tras caer por 7-6, 6-3 y 7-6 ante una de las promesas del circuito ATP.

El jugador de Canberra, que arrastraba un problema abdominal en la previa del torneo, aseguró en la rueda de prensa posterior al partido que jugó "al 65 %" y que no quería retirarse por toda la gente en el estadio que había ido a verle. De todos modos, las ganas del australiano por jugar delante de su oúblico y de deleitar con sus golpes asombrosos estuvieron por encima, aunque terminó cayendo en sets corridos ante el británico.

Kyrgios quedó eliminado del Australian Open. (Foto: EFE)

En la conferencia de prensa, Kyrgios habló sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de un posible retiro: "Soy realista, no me veo jugando individuales aquí otra vez. El cariño de la gente ha sido especial y me queda todavía por jugar en dobles. Hoy he salido a pista porque respeto a los fans y a mi rival. No sé si volveré aquí, por eso he querido salir al estadio sin auriculares, para poder escuchar el calor de la grada y sentir esos momentos especiales".

"Mi carrera no ha terminado, pero he tenido un gran viaje hasta aquí. Wimbledon es un gran objetivo para mí, espero que mi cuerpo se sienta bien y pueda hacer vibrar a la gente allí. Voy a seguir intentando pasarlo bien y ser real. Quiero disfrutar, ya he tenido muchos éxitos, más que lo que muchos atletas han tenido", destacó.

Kyrgios habló sobre su nivel actual y lo que podría suceder a final de temporada. (Foto: EFE)

Por otra parte, el australiano habló sobre su el encuentro que lo dejó afuera del Abierto de Australia y llenó de elogios a su rival, al cual le deseo la mayor de los éxitos en el torneo: "Es increíble estar de vuelta, el ambiente ha sido brutal aunque no ha sido mi mejor actuación. Sabía que iba a ser difícil por mi estado físico y que estaría limitado en el saque. Hubiese sido fácil no salir a jugar, pero ver las colas de cuatro o cinco horas que los aficionados han hecho para verme era suficiente motivo para salir a pista. Además, quiero dar todo el crédito a mi rival. Ha jugado muy bien esta noche y me ha impresionado su nivel, le pega a la bola muy plano y es agresivo", sentenció.

Kyrgios aún disputará el cuadro de dobles junto a Thanasi Kokkinakis. Esta dupla ya se alzó con el título en 2022. Ganador de siete títulos y habiendo sido el decimotercero mejor del mundo en 2022, Kyrgios logró su mayor éxito en julio de 2022 cuando llegó a la final de Wimbledon que perdió contra Novak Djokovic.