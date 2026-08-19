Independiente Rivadavia: "sufrimiento extremo" y Fábio héroe, así reflejaron los medios su eliminación

La clasificación de Fluminense ante Independiente Rivadavia tuvo una enorme repercusión en Brasil. La prensa del país vecino puso el foco en una noche que, lejos de ser sencilla para el equipo carioca, terminó convirtiéndose en una verdadera prueba de carácter.

El conjunto brasileño debió jugar buena parte del segundo tiempo con un hombre menos, sufrió el empate de la Lepra en el último tramo del partido y terminó definiendo su clasificación desde los doce pasos.

Para los medios brasileños, fue una noche de sufrimiento extremo , pero también una demostración de jerarquía y personalidad.

Globo Esporte (GE) puso el acento justamente en la capacidad del Tricolor para resistir los embates de Independiente Rivadavia.

El medio brasileño destacó cómo Fluminense consiguió replegarse y aguantar en Mendoza después de la expulsión de Agustín Canobbio. La inferioridad numérica obligó al equipo a defender durante largos pasajes y soportar la presión de un Malvinas Argentinas colmado.

La clasificación fue presentada como una especie de “tanque de oxígeno” para el ciclo interino de Marcão, que consiguió superar una prueba de enorme exigencia y metió al equipo en los cuartos de final de la Libertadores.

Lance!: la “mística de la camiseta”

El diario deportivo carioca Lance! eligió otro concepto para explicar la clasificación: la “mística de la camiseta”.

Su mirada estuvo puesta en la jerarquía que terminó imponiéndose en una noche en la que Fluminense no mostró su mejor versión.

El equipo brasileño fue desordenado y nervioso por momentos, especialmente después de quedar con diez jugadores, pero consiguió sostenerse en partido y llevar la definición hasta los penales.

Para Lance!, en ese momento apareció el peso de un equipo acostumbrado a jugar este tipo de instancias. La chapa de campeón continental terminó teniendo un valor decisivo.

UOL Esporte y la frialdad en los penales

UOL Esporte hizo especial hincapié en la definición desde los doce pasos.

El portal paulista destacó la “frialdad absoluta” de los ejecutores brasileños en una tanda marcada por la enorme presión y el clima que se vivía en Mendoza.

Más allá de los errores propios de una definición de estas características, UOL valoró la seguridad con la que los futbolistas de Fluminense asumieron la responsabilidad de patear, especialmente después de haber dejado escapar una ventaja sobre el final del partido.

La tanda terminó siendo una demostración de carácter.

TNT Sports Brasil: un “test para cardíacos”

La transmisión y cobertura de TNT Sports Brasil resumió la noche como un verdadero “test para cardíacos”.

El medio puso el foco en el desarrollo cambiante del partido: primero apareció Kevin Serna para marcar el 1-0 y dejar a Fluminense al borde de la clasificación durante buena parte del tramo final.

Pero cuando parecía que el equipo brasileño tenía todo controlado, llegó el penal sancionado sobre el cierre y el empate de Alex Arce.

El partido pasó de estar prácticamente resuelto a tener que definirse desde los doce pasos.

Una verdadera montaña rusa.

Fábio, el gran héroe de la noche

Más allá de los análisis tácticos y de la jerarquía colectiva, hubo un nombre que apareció prácticamente en todos los relatos brasileños: Fábio.

A sus 45 años, el arquero volvió a convertirse en protagonista de una noche de Libertadores.

El experimentado guardameta fue decisivo en los penales al contener los remates de Florentín y Atencio, manteniendo con vida a Fluminense y acercándolo definitivamente a los cuartos de final.

La prensa brasileña volvió a destacar su vigencia, su experiencia y, especialmente, su capacidad para leer a los ejecutores.

En una noche en la que Fluminense sufrió, Fábio apareció cuando más lo necesitaba.

La apuesta de Marcão que terminó dando resultado

Otro de los grandes apuntados por la prensa brasileña fue Marcão.

El entrenador interino tomó una decisión que fue especialmente valorada: después de la expulsión de Canobbio, en lugar de llenar el equipo de defensores, buscó velocidad para aprovechar los espacios que dejaba Independiente Rivadavia.

Sacó a dos históricos como Ganso y Hulk y apostó por futbolistas capaces de atacar los espacios.

Uno de ellos fue Kevin Serna.

El colombiano terminó siendo determinante: ingresó desde el banco y marcó el 1-0 que parecía darle a Fluminense la clasificación en los 90 minutos.

La decisión de Marcão, entonces, terminó teniendo una recompensa inmediata.

España también destacó a Fábio

La repercusión cruzó el Atlántico.

El diario AS tituló su cobertura con una referencia directa al arquero brasileño: “Un héroe de 45 años”. El medio español destacó que Fábio detuvo dos penales en la definición y aseguró el pase de Fluminense a los cuartos de final.

La publicación también repasó el desarrollo del partido: la expulsión de Canobbio, el gol de Serna y el empate de Arce sobre el final.

El protagonista terminó siendo el mismo: Fábio.

Una eliminación que dejó otra imagen de la Lepra

Más allá del festejo brasileño, hay algo que aparece como denominador común en las diferentes miradas: Independiente Rivadavia fue un rival incómodo, competitivo y capaz de llevar al límite a uno de los grandes equipos del continente.

Fluminense necesitó los penales para avanzar.

Necesitó a un arquero de 45 años en una noche extraordinaria.

Necesitó resistir con diez jugadores.

Y necesitó sobrevivir a un empate sobre el final.

La Lepra quedó afuera, pero su participación continental dejó una huella mucho más profunda que una eliminación.

La prensa brasileña festeja el pase del Flu. Fábio es el héroe. Serna, el goleador. Arce, el hombre que volvió a poner de pie a Mendoza.

Y detrás de todos ellos aparece Independiente Rivadavia, el equipo que llegó a los octavos de final de la Libertadores, se enfrentó cuatro veces con Fluminense y obligó al campeón brasileño a llegar hasta el último penal para poder seguir en carrera.