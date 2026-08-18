Independiente Rivadavia no tiene tiempo para lamentarse: así sigue el exigente calendario de la Lepra

La eliminación de la Copa Libertadores duele en Independiente Rivadavia. La Lepra estuvo a minutos de quedar afuera ante Fluminense, reaccionó sobre el final con el gol de penal de Alex Arce y llevó la serie hasta una dramática definición desde los doce pasos, donde no pudo pasar.

Pero el fútbol no da demasiado tiempo para lamentarse.

El equipo de Alfredo Berti deberá levantarse rápidamente porque tiene por delante un calendario exigente, con partidos importantes tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Argentina , competencia que la Lepra todavía defiende como campeón vigente.

El primer desafío será este sábado 22 de agosto , cuando Independiente Rivadavia visite a Independiente de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 18.30 y marcará el regreso del equipo mendocino a la competencia local después de su aventura continental.

Será además una prueba importante para Berti, que deberá recuperar rápidamente a sus futbolistas después del enorme desgaste físico y emocional que significaron los dos partidos ante Fluminense.

Defensa del título ante Aldosivi

Pero la agenda no da respiro. El miércoles 26 de agosto, Independiente Rivadavia volverá a jugar por la Copa Argentina. En los octavos de final enfrentará a Aldosivi, que viene de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a River en los 16avos de final.

El partido se disputará a las 19.15, en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires.

La Lepra tiene un motivo extra para afrontar este compromiso: es el último campeón de la Copa Argentina y buscará mantenerse con vida para defender la corona.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Racing, en el Parque

Apenas cuatro días después, Independiente Rivadavia volverá a jugar por el Clausura. El domingo 30 de agosto, desde las 21.30, recibirá a Racing Club por la séptima fecha del campeonato.

Será otro partido de enorme exigencia para un equipo que, en cuestión de días, deberá pasar de la tensión de una definición continental a la pelea por los objetivos del fútbol argentino.

Después, River en el Monumental

La seguidilla continuará en septiembre. En principio, el domingo 6 de septiembre, aunque todavía resta la confirmación oficial del horario, Independiente Rivadavia visitará a River Plate por la octava fecha del Torneo Clausura.

Otro desafío mayúsculo para la Lepra, que tendrá por delante al Millonario después de haber enfrentado a Independiente y Racing.

La tabla anual, otro gran objetivo

Más allá de cada partido, Independiente Rivadavia tiene algo más importante en juego.

El equipo del Parque también suma puntos para la tabla anual, en la que pelea en los primeros puestos. Esa clasificación puede abrirle dos caminos fundamentales para la próxima temporada: la posibilidad de luchar por un título y conseguir una nueva clasificación a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana.

Por eso, aunque la eliminación ante Fluminense duele, la temporada está lejos de terminar.

La Lepra deberá levantarse rápido, recuperar fuerzas y volver a enfocarse.

Primero Independiente. Después Aldosivi. Luego Racing. Y finalmente River.

Cuatro partidos que pueden marcar buena parte del futuro de Independiente Rivadavia.