Independiente Rivadavia cayó 2-0 ante Belgrano en Córdoba y puede perder el liderazgo de la Tabla Anual

Independiente Rivadavia perdió 2-0 con Belgrano en el Gigante de Alberdi en un encuentro válido por la quinta fecha del Torneo Clausura y este domingo podría perder el liderazgo de la Tabla Anual después de muchísimo tiempo si Argentinos Juniors logra sumar ante River en el Monumental.

La Lepra presentó con una formación alternativa. Alfredo Jesús Berti decidió preservar a varios de sus habituales titulares pensando en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense .

Belgrano salió decidido a tomar el protagonismo desde el comienzo, con presión alta y la intención de complicar la salida de Independiente Rivadavia , aunque le costó encontrar espacios para generar peligro.

El primer tiempo tuvo pocas situaciones claras. González Metilli probó desde afuera del área, pero su remate se fue muy desviado, mientras que Sábato tuvo la más peligrosa para Independiente Rivadavia con una definición que pasó muy cerca del palo.

Cuando parecía que el marcador se encaminaba al descanso sin goles, Belgrano encontró la ventaja a los 41 minutos. Tras un córner desde la izquierda, Tomás Bottari intentó despejar de cabeza ante la presencia de Lucas Passerini, pero terminó desviando la pelota contra su propio arco y marcó el 1-0 en contra.

Con ese gol en contra, Belgrano se fue al descanso con la ventaja mínima. Sin embargo, no hubo tiempo para que Independiente Rivadavia reaccionara: apenas se puso en marcha el complemento, el Pirata amplió la diferencia.

Belgrano sacó del medio y, tras jugar hacia atrás, su arquero lanzó un pelotazo largo. Lucas Passerini ganó en las alturas y bajó la pelota de cabeza para Emiliano Rigoni, quien apareció de frente al arco y sacó un potente zurdazo desde afuera del área. A los apenas 10 segundos del segundo tiempo, el conjunto cordobés ya ganaba 2-0.

Tremendo golazo de Rigoni para el 2-0 para el Pirata

¡¡SACANDO DEL MEDIO!! ¡¡FIERRAZO AL ÁNGULO DE RIGONI, A LOS 10 SEGUNDOS DEL SEGUNDO TIEMPO, PARA MARCAR EL 2-0 DE BELGRANO ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!!



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A pesar de que Alfredo Berti movió el banco y mandó a la cancha a varios habituales titulares, como Arce, Salas, Bucca y Gómez, Independiente Rivadavia no logró encontrar los caminos para descontar. Belgrano, en cambio, estuvo muy cerca de liquidar el partido a los 37 minutos, cuando un remate de Passerini terminó impactando en el palo.

De esta manera, la Lepra se quedó con las manos vacías y deberá regresar a Mendoza para cambiar rápidamente el foco: el próximo martes, desde las 19, recibirá a Fluminense en el Malvinas Argentinas por la competencia internacional.

La derrota dejó a Independiente Rivadavia en el octavo puesto de la Zona B, con 7 puntos, a cinco del líder Argentinos Juniors, que mañana visitará a River. Si se dan algunos resultados, el conjunto mendocino podría terminar la fecha fuera de los puestos de clasificación.

Por la próxima jornada del Torneo Clausura, la Lepra visitará a Independiente de Avellaneda el sábado próximo, desde las 18.30. Belgrano, por su parte, recibirá a Defensa y Justicia el domingo 23 de agosto, a las 17.

El minuto a minuto de Belgrano vs Independiente Rivadavia