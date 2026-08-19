River visita a Independiente Santa Fe en Colombia por el postergado partido de ida: hora y TV

Por los octavos de final, River se mide contra Independiente Santa Fe. Este encuentro se reprogramó por el terremoto que afectó al país una semana atrás.

River Plate visitará esta noche a Independiente Santa Fe de Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un encuentro que debió haberse disputado la semana pasada, pero que se suspendió por el trágico terremoto que se vivió en aquel país.

El partido se jugará desde las 21:30 en el Estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín, con el venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe. El encuentro se podrá ver a través de ESPN por televisión y por y Disney+ Premium en streaming.

Así llega River Plate Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Independiente Santa Fe



Octavos de final, CONMEBOL #Sudamericana (Ida)

Estadio Nemesio Camacho El Campín#VamosRiver pic.twitter.com/uGgJMlmJTF — River Plate (@RiverPlate) August 18, 2026 River llega a este encuentro luego de un valioso triunfo por 2-0 ante Argentinos Juniors en el Clausura, que le permitió cortar con la seguidilla de seis derrotas consecutivas en torneos AFA, que fue la peor de su historia y que, incluso, había puesto en la cuerda floja a al técnico Eduardo "Chacho" Coudet.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el equipo de Núñez se metió en esta instancia tras finalizar primero en el Grupo H con 14 puntos y por encima de Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

Independiente Santa Fe, por su parte, disputó la Copa Libertadores en el primer semestre, aunque cayó a la Sudamericana por haber finalizado en la tercera posición de su grupo. Ya en los playoffs de la actual competencia, pasó por arriba a Caracas de Venezuela con un global de 5-0.