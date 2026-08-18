El fuerte descargo del periodista de River que se peleó con Coudet en conferencia: "Quedó como un maleducado; gana fortunas y..."

El Tano Santarsiero rompió el silencio horas después del tenso encontronazo con Eduardo Coudet y salió a pegarle al DT con frases lapidarias.

El Tano Santarsiero no se guardó nada y arremetió contra Coudet.

La conferencia de prensa de Eduardo Coudet después del triunfo de River ante Argentinos Juniors estuvo marcada por momentos calientes. En medio del alivio por volver a ganar después de seis derrotas consecutivas, el técnico tuvo una fuerte discusión con Hernán “Tano” Santarsiero.

La pregunta del periodista partidario fue un tanto desubicada porque le cuestionó al Chacho la “liviandad” con la que había tomado las seis derrotas consecutivas que ponían en tela de juicio la continuidad del Chacho. El entrenador enseguida le paró el carro y lo contraatacó, pero la historia no terminó ahí.

El Tano Santarsiero habló de su cruce con Coudet y fue lapidario Con la bronca todavía encima, Santarsiero contó su versión de lo sucedido en No Podemos Perder, el programa de streaming de Flavio Azzaro. Allí dio su versión de lo ocurrido y, lejos de dar el brazo a torcer, apuntó directamente contra el Chacho.

“Él me interrumpió, yo no pudo hacerle la pregunta. El único que faltó el respeto fue él. Quedó como un maleducado”, disparó, considerando que Coudet fue quien terminó desubicándose durante el acalorado intercambio que tensó la sala del Monumental.

El periodista y relator fue por más y cuestionó también uno de los argumentos que lanzó sobre la mesa el DT de River en pleno cruce. “Después dice que le dedicó horas a su trabajo. Y sí, si gana fortunas…”, arremetió.