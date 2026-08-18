Habló el Cholo Simeone: fue tajante con Julián Álvarez y tomó una contundente medida con su caso

El Cholo Simeone volvió a referirse al futuro del delantero de la Selección argentina y tomó una contundente decisión con él de cara al debut liguero.

Atlético de Madrid se prepara para iniciar su camino en una nueva temporada de LaLiga. El equipo dirigido por Diego Simeone recibirá el próximo miércoles al Málaga por la primera fecha, aunque una de las grandes incógnitas pasa por la situación de Julián Álvarez, quien hace semanas manifestó públicamente su deseo de marcharse del conjunto madrileño durante este mercado de pases, generando un cimbronazo en el club.

La postura del delantero argentino generó movimientos entre los principales clubes de Europa. Barcelona, PSG y Arsenal mostraron interés por la Araña, pero Atlético de Madrid se mantuvo firme y dejó en claro que solamente aceptará su salida mediante el pago de la cláusula de rescisión, establecida en 500 millones de euros. Ante este escenario, la posibilidad de que el cordobés abandone el Colchonero es cada vez más complicada.

La semana pasada, Julián Álvarez tampoco formó parte de la delegación que viajó a Francia para disputar un amistoso frente a Olympique de Marsella. Simeone decidió que el delantero y otros futbolistas que participaron del Mundial continuaran con su preparación en Madrid. Ahora, en la previa del debut oficial, el entrenador volvió a ser consultado por la situación del argentino y respaldó la postura del club.

Simeone habló sobre el futuro de Julián Álvarez y decidió no convocarlo para el partido ante el Málaga X @SC_ESPN “Miguel Ángel Gil Marín es el dueño del club y tajantemente habla de la manera en la que habló y no hay más que hablar, es como en los juicios, ‘no ha lugar’. Creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos”, afirmó Simeone. Luego, explicó por qué Julián todavía no está en condiciones de jugar: “Desde lo deportivo cuidamos a la persona, al jugador, esperar que él esté en las condiciones que queremos para que siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio”.