Rodrigo Rey y una fulminante respuesta sobre el despido de Gustavo Quinteros como DT de Independiente

Rodrigo Rey lanzó una tajante sentencia sobre la decisión de la dirigencia del Rey de Copas de despedir al exentrenador de Vélex y Colo Colo.

Rodrigo Rey fue uno de los referentes de Independiente que tomó la palabra después de la victoria 1-0 ante Lanús en La Fortaleza. Consultado por la salida de Gustavo Quinteros, el arquero evitó profundizar y dejó una llamativa respuesta sobre el ciclo del entrenador que terminó tras la dura eliminación de la Copa Argentina.

La fulminante respuesta de Rodrigo Rey sobre el despido de Gustavo Quinteros “De lo pasado, no tengo mucho para opinar ni hablar. Pongo el foco en el hoy”, aseguró Rey en conferencia de prensa. El futbolista, uno de los líderes del vestuario del Rojo, prefirió así concentrarse en la nueva etapa que comenzó con Carlos Matheu como entrenador interino y en la posibilidad de recuperar al equipo después de una complicada seguidilla de resultados.

"HAY QUE CREER QUE SE PUEDE CON LO QUE TENEMOS"



Rodrigo Rey, arquero de Independiente, analizó el triunfo por 3-1 ante Lanús tras la salida de Gustavo Quinteros.



@Facusanches9 en #DSPORTSNoticiasLite Tarde pic.twitter.com/Nr9tHIUiM0 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 17, 2026 En ese sentido, el arquero destacó especialmente el mensaje que Matheu les transmitió a los jugadores durante sus primeros días al frente del plantel. “Le doy gracias a Carlos por su mensaje. El primer mensaje desde el primer día fue: ‘Chicos, crean. Crean mucho en ustedes porque son buenos’. Hay que creer que se puede con lo que tenemos”, contó Rey, quien también valoró el conocimiento que el interino tiene de los juveniles.

“Él conoce a todos los chicos, conoce el potencial. Casi la mitad del plantel son chicos. ¿Qué más lindo que venga alguien y que te dé ese empujón?”, agregó el arquero. Además, destacó la importancia de los próximos partidos: “Nos tocan dos partidos en casa. Tenemos que aprovechar eso. Preparar esta semana, con un técnico nuevo, una idea nueva, pero hay que tener en claro lo que dije antes: hay que creer, confiar”.

Por último, Rey se refirió a la llegada de Jadson Viera, quien asumirá este martes como nuevo entrenador, y reconoció que todavía no tuvo contacto con él. Sin embargo, dejó en claro que tendrá el respaldo del plantel: “Está muy bueno alguien que quiera estar. Todos los que estamos es porque queremos estar acá. Que venga alguien que no dude, que firmó todo en un día, que diga ‘sí, quiero estar’... Eso dice mucho. Está buenísimo”.