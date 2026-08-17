Video: el insólito momento que protagonizó Ramiro Carrera tras la derrota de Lanús ante Independiente

Ramiro Carrera vio la roja tras el final del partido, fue a buscar a Kevin Lomónaco y terminó en el piso con el árbitro, que intentó frenarlo en un forcejeo.

El escándalo en el final de Lanús-Independiente. Ramiro Carrera fue expulsado y terminó en el piso con el árbitro Sebastián Martínez Beligoy.

El final del partido entre Lanús e Independiente terminó con una escena inesperada. Después del triunfo 3-1 del Rojo en La Fortaleza, Ramiro Carrera fue expulsado por Sebastián Martínez Beligoy luego de protagonizar un fuerte cruce con Kevin Lomónaco.

Todo comenzó tras una pelota aérea en la que Lanús buscaba descontar. Carlos Izquierdoz saltó a disputar la acción, chocó con un compañero y terminó con una herida en la cabeza. Cerca de la jugada, Lomónaco quedó tendido durante algunos segundos después de un forcejeo con Carrera.

El mediocampista del Granate inicialmente se retiraba con tranquilidad, pero algo provocó su reacción y volvió sobre sus pasos para increpar al defensor de Independiente. Martínez intervino rápidamente para contenerlo y, en medio del forcejeo, ambos terminaron cayendo al piso.

Ramiro Carrera se volvió loco, fue expulsado y terminó en el piso con el árbitro Ramiro Carrera fue expulsado después del final de Lanús 1-3 Independiente y protagonizó un fuerte cruce con Kevin Lomónaco. TNT Sports Luego de ser separado por sus compañeros, Carrera continuó señalando a Lomónaco mientras le decía algunas palabras antes de dirigirse finalmente hacia los vestuarios. El árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja por su comportamiento después del pitazo final.