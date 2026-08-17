Coudet no lo tuvo en cuenta en River, la rompe en Peñarol y el Millonario ya no podrá repescarlo hasta 2027

El juvenil de River se convirtió en una de las figuras de Peñarol y ya cumplió los objetivos que extendieron su préstamo hasta mediados de 2027.

River lo cedió ante la falta de oportunidades, la rompe en Peñarol y Coudet ya no podrá repescarlo hasta mediados de 2027.

Cristian Leonel Jaime necesitó apenas cinco partidos para convertirse en una de las sensaciones de Peñarol. El zurdo de 20 años, cuyo pase pertenece a River, volvió a ser protagonista en el triunfo 2-1 ante Central Español: marcó un gol y dio una asistencia para llegar a dos tantos y cinco pases gol desde su llegada al fútbol uruguayo.

Su impacto fue tan rápido que el Carbonero ya aseguró su continuidad hasta mediados de 2027. Jaime llegó a préstamo desde River con un objetivo de minutos que debía cumplir para extender automáticamente su estadía y ya superó los 360 minutos establecidos. De esta manera, el Millonario no podrá repescarlo a fin de año y el club uruguayo celebró la noticia en sus redes sociales con el mensaje: "Se viene Jaime 2027".

Jaime seguirá en Peñarol hasta mediados de 2027 360 minutos jugados Jaime 2027 pic.twitter.com/RLKD8Qufyh — PEÑAROL (@OficialCAP) August 17, 2026 El préstamo ahora se extenderá por 12 meses, aunque Peñarol no cuenta con una opción de compra. Por eso, River mantiene el control sobre el futuro del futbolista y sigue de cerca su evolución. En Núñez, además, esperan que esta experiencia le permita sumar rodaje y consolidarse antes de regresar a vestir la banda roja.

Jaime había debutado en la Primera de River el 12 de octubre de 2025, en la derrota 1-0 ante Sarmiento en el Monumental. Luego sumó minutos frente a Gimnasia y en la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina. Este año, Marcelo Escudero volvió a utilizarlo durante su interinato, en el empate 1-1 ante Independiente Rivadavia, que hasta ahora fue su última aparición con el Millonario.