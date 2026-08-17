Coudet no lo tuvo en cuenta en River, la rompe en Peñarol y el Millonario ya no podrá repescarlo hasta 2027
El juvenil de River se convirtió en una de las figuras de Peñarol y ya cumplió los objetivos que extendieron su préstamo hasta mediados de 2027.
Cristian Leonel Jaime necesitó apenas cinco partidos para convertirse en una de las sensaciones de Peñarol. El zurdo de 20 años, cuyo pase pertenece a River, volvió a ser protagonista en el triunfo 2-1 ante Central Español: marcó un gol y dio una asistencia para llegar a dos tantos y cinco pases gol desde su llegada al fútbol uruguayo.
Su impacto fue tan rápido que el Carbonero ya aseguró su continuidad hasta mediados de 2027. Jaime llegó a préstamo desde River con un objetivo de minutos que debía cumplir para extender automáticamente su estadía y ya superó los 360 minutos establecidos. De esta manera, el Millonario no podrá repescarlo a fin de año y el club uruguayo celebró la noticia en sus redes sociales con el mensaje: "Se viene Jaime 2027".
Jaime seguirá en Peñarol hasta mediados de 2027
El préstamo ahora se extenderá por 12 meses, aunque Peñarol no cuenta con una opción de compra. Por eso, River mantiene el control sobre el futuro del futbolista y sigue de cerca su evolución. En Núñez, además, esperan que esta experiencia le permita sumar rodaje y consolidarse antes de regresar a vestir la banda roja.
Jaime había debutado en la Primera de River el 12 de octubre de 2025, en la derrota 1-0 ante Sarmiento en el Monumental. Luego sumó minutos frente a Gimnasia y en la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina. Este año, Marcelo Escudero volvió a utilizarlo durante su interinato, en el empate 1-1 ante Independiente Rivadavia, que hasta ahora fue su última aparición con el Millonario.
Con Eduardo Coudet al frente de River, Jaime apenas fue convocado como suplente en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto y finalmente salió a préstamo para buscar la continuidad que no encontraba en Núñez. En Peñarol, en cambio, rápidamente se ganó un lugar y comenzó a responder con goles y asistencias. Su presente en Uruguay ya despertó la atención de River, que deberá esperar hasta mediados de 2027 para volver a contar con una de sus jóvenes promesas.