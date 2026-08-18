El podio en Silverstone y el guiño al Gálvez 2027: mano a mano con Valentín Perrone

El piloto de Moto3 Valentín volvió al país tras su podio en Silverstone y recorrió las reformas del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, circuito donde correrá en 2027.

En diálogo exclusivo con MDZ, el joven nacido en España reveló por qué decidió representar a la Argentina y qué siente al proyectarse en el trazado porteño.

El rugido de los motores volverá a retumbar en la Ciudad de Buenos Aires cuando el Mundial de Motociclismo aterrice en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez en abril de 2027. En medio de los trabajos de remodelación que transformarán el mítico escenario porteño para recibir a la élite de dos ruedas, las obras contaron con una visita de lujo: Valentín Perrone.

Mirá la entrevista completa a Valentín Perrone Agustín Tubio/MDZ El piloto de Moto3, de tan solo 18 años, pisó suelo argentino por segunda vez en su vida tras concretar un nuevo hito en su carrera: subirse al podio en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el icónico trazado de Silverstone. Nacido en Barcelona pero hijo de padre argentino, Perrone camina entre los pianos en construcción del Gálvez imaginando las líneas de trazada de la categoría con la bandera celeste y blanca sobre los hombros.

En una charla con MDZ, la joven promesa analizó su presente en el Mundial, la emotiva razón detrás de su elección de nacionalidad deportiva y la ansiedad por competir ante el público local.

—Estás en Argentina después de meter podio en Silverstone, el segundo del año y el cuarto en tus dos temporadas ¿Qué significa esto para vos con solo 18 años?

—Me pone muy contento. Al final estoy viviendo un sueño, cumpliendo lo que siempre soñé desde muy chico. Este año me esperaba poder estar un poco más adelante, pero se complicaron un poco las cosas; las carreras son así y pueden pasar cosas. La última carrera fue muy buena, podio en Silverstone y subimos con la bandera argentina, que no podía faltar ahí. Y ahora, viendo el progreso del circuito, me pone feliz ver cómo evoluciona. Es la primera vez que estoy en un circuito en obras y ya me empiezo a imaginar cómo será pilotar acá y verlo lleno de la afición argentina.