El podio en Silverstone y el guiño al Gálvez 2027: mano a mano con Valentín Perrone
El piloto de Moto3 Valentín volvió al país tras su podio en Silverstone y recorrió las reformas del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, circuito donde correrá en 2027.
El rugido de los motores volverá a retumbar en la Ciudad de Buenos Aires cuando el Mundial de Motociclismo aterrice en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez en abril de 2027. En medio de los trabajos de remodelación que transformarán el mítico escenario porteño para recibir a la élite de dos ruedas, las obras contaron con una visita de lujo: Valentín Perrone.
Mirá la entrevista completa a Valentín Perrone
El piloto de Moto3, de tan solo 18 años, pisó suelo argentino por segunda vez en su vida tras concretar un nuevo hito en su carrera: subirse al podio en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el icónico trazado de Silverstone. Nacido en Barcelona pero hijo de padre argentino, Perrone camina entre los pianos en construcción del Gálvez imaginando las líneas de trazada de la categoría con la bandera celeste y blanca sobre los hombros.
En una charla con MDZ, la joven promesa analizó su presente en el Mundial, la emotiva razón detrás de su elección de nacionalidad deportiva y la ansiedad por competir ante el público local.
—Estás en Argentina después de meter podio en Silverstone, el segundo del año y el cuarto en tus dos temporadas ¿Qué significa esto para vos con solo 18 años?
—Me pone muy contento. Al final estoy viviendo un sueño, cumpliendo lo que siempre soñé desde muy chico. Este año me esperaba poder estar un poco más adelante, pero se complicaron un poco las cosas; las carreras son así y pueden pasar cosas. La última carrera fue muy buena, podio en Silverstone y subimos con la bandera argentina, que no podía faltar ahí. Y ahora, viendo el progreso del circuito, me pone feliz ver cómo evoluciona. Es la primera vez que estoy en un circuito en obras y ya me empiezo a imaginar cómo será pilotar acá y verlo lleno de la afición argentina.
—Naciste en Barcelona, te subiste a una moto a los 3 años y es tu primera vez en este autódromo en remodelación ¿Qué te llevó a representar a la celeste y blanca?
—No es algo que elegí, lo sentí así desde chico. Mi papá me inculcó la cultura argentina desde que nací. Me acuerdo que mi mamá se enfadaba con mi abuela porque me daba de tomar mate al año, con pocos meses. Es algo que sentí, ni lo pensé. Argentina es todo para mí, me siento argentino y por supuesto que es un sueño representarla en el Mundial.
—Ya estás confirmado para la temporada 2027. Recién te vimos probando los pianos... ¿cómo te ves corriendo acá?
—Tengo muchas ganas. Se ve muy lindo el autódromo y muy rápido también. Con la Moto3 va a ser una pista superdivertida. Estoy supercontento de estar viendo cómo evolucionan las obras. Esperemos que pase rápido el tiempo para llegar a la semana de carreras.
—Por último, ¿qué mensaje le dejás a los aficionados argentinos que te alientan a la distancia?
—Que sigan alentando y confiando. El año que viene lo vamos a disfrutar al máximo e intentaré darles las máximas alegrías posibles.