Estudiantes va por los cuartos de la Copa Libertadores en Chile ante Universidad Católica: hora y TV

Tras el 1-1 de la ida en La Plata, Estudiantes deberá ganar en el país trasandino para meterse entre los ocho mejores equipos de la Gloria Eterna.

Estudiantes visita a Universidad Católica en la revancha de octavos de final: la ida salió 1-1 en La Plata.

Estudiantes de La Plata visitará este martes a la Universidad Católica de Chile, en un encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Pincha está con el ánimo en alza tras golear a Gimnasia en el clásico y buscará un triunfo en el país trasandino para pasar a la próxima instancia.

El encuentro se jugará desde las 21:30 en el Estadio San Carlos de Apoquindo con el colombiano Wilmar Roldá como juez principal, quien será secundado desde el VAR por su compatriota David Rodríguez y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium.

Con el envión del clásico, Estudiantes llega con todo a la revancha con Católica Estudiantes llega con la confianza al máximo, debido a que el último fin de semana se floreó ante su clásico rival, Gimnasia y Esgrima La Plata, al que goleó 4-0 por la quinta fecha del Torneo Clausura.

De esta manera, el equipo platense no solo cortó con la sequía de tres partidos sin ganar, sino que también se metió en puestos de clasificación a los playoffs y además volvió a prenderse en la pelea de la tabla anual, que otorga el título de Campeón de Liga a fin de año para aquel que finalice primero.

Estudiantes aplastó a Gimnasia en UNO y se quedó con el clásico. FotoBaires Universidad Católica, por su parte, viene de ganarle 2-0 a Cobresal en la Liga de Primera de Chile, aunque está muy lejos del líder, que es el Colo-Colo. De todas maneras, se ubica tercero, por lo que ingresaría a los playoffs para la próxima edición de la Copa Libertadores.