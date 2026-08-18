Video: el gol más rápido del fútbol argentino se hizo en Mar del Plata y tardó apenas 3 segundos

Fue en Mar del Plata en el partido entre El Cañón y Nación. Isasmendi sorprendió a todos desde el saque inicial y rompió una marca que llevaba décadas intacta.

El fútbol marplatense vivió este fin de semana un momento histórico: Aitxuri Isasmendi, jugador de El Cañón, convirtió el gol más rápido registrado en la historia del fútbol argentino: apenas tres segundos después del pitazo inicial.

El increíble tanto ocurrió en el estadio Mario Della Torre, donde El Cañón enfrentó a Nación. Isasmendi quedó unos metros dentro de su campo, esperó el pase hacia atrás de un compañero y advirtió que el arquero rival estaba muy adelantado.

Sin dudarlo, ejecutó un remate preciso desde larga distancia que viajó directo al arco y significó el 1-0 cuando apenas habían transcurrido tres segundos.

El golazo desde mitad de cancha que rompió un récord en Argentina ¿El gol más rápido de la historia?La victoria de El Cañón sobre Nación se empezó a cocinar A LOS 3 SEGUNDOS cuando Isasmendi se avivó en el saque inicial y pateó directamente al arco.Sin dudas, este gol pasa, al menos, al top de los más rápidos de la historia de la Liga. pic.twitter.com/Nld0n0bcRv — El Aguante MDP (@ElAguanteMDP) August 17, 2026 Los antecedentes La marca obligó a revisar los antecedentes. En Primera División, el récord estaba en manos de Carlos Danton Seppaquercia, quien convirtió para Gimnasia de La Plata ante Huracán en 1979, a los cinco segundos.

Entre todas las categorías del fútbol argentino, el registro anterior pertenecía a Julián Rodríguez Seguer, de Liniers, que le marcó a JJ Urquiza en 2023 a los cuatro segundos.