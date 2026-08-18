Video: el gol más rápido del fútbol argentino se hizo en Mar del Plata y tardó apenas 3 segundos
Fue en Mar del Plata en el partido entre El Cañón y Nación. Isasmendi sorprendió a todos desde el saque inicial y rompió una marca que llevaba décadas intacta.
El fútbol marplatense vivió este fin de semana un momento histórico: Aitxuri Isasmendi, jugador de El Cañón, convirtió el gol más rápido registrado en la historia del fútbol argentino: apenas tres segundos después del pitazo inicial.
El increíble tanto ocurrió en el estadio Mario Della Torre, donde El Cañón enfrentó a Nación. Isasmendi quedó unos metros dentro de su campo, esperó el pase hacia atrás de un compañero y advirtió que el arquero rival estaba muy adelantado.
Sin dudarlo, ejecutó un remate preciso desde larga distancia que viajó directo al arco y significó el 1-0 cuando apenas habían transcurrido tres segundos.
El golazo desde mitad de cancha que rompió un récord en Argentina
Los antecedentes
La marca obligó a revisar los antecedentes. En Primera División, el récord estaba en manos de Carlos Danton Seppaquercia, quien convirtió para Gimnasia de La Plata ante Huracán en 1979, a los cinco segundos.
Entre todas las categorías del fútbol argentino, el registro anterior pertenecía a Julián Rodríguez Seguer, de Liniers, que le marcó a JJ Urquiza en 2023 a los cuatro segundos.
Ahora, Isasmendi quedó solo en la cima con un gol prácticamente imposible de superar: tres segundos después de comenzado el partido.