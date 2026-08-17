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Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Con un doblete de Módica, Gimnasia derrotó 3-1 a Talleres y construye una fortaleza en el Legrotaglie

Gimnasia se floreó ante Talleres con dos tantos de su gran goleador y uno de Cingolani e hilvanó su sexto triunfo al hilo de local. Ambos terminaron con diez.

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Agustín Módica marcó un doblete para Gimnasia contra Talleres y es el goleador del Torneo Clausura.

Agustín Módica marcó un doblete para Gimnasia contra Talleres y es el goleador del Torneo Clausura.

@GimnasiaMendoza

Gimnasia y Esgrima le gana 3-1 a Talleres de Córdoba en el cierre de la quinta jornada del Torneo Clausura, en un duelo que le permite seguir consolidando una de sus principales fortalezas en el campeonato: jugar en casa.

El centrodelantero y goleador Agustín Módica, de penal, abrió la cuenta de penal, a los 9 minutos del primer tiempo y diez minutos después puso el 2-0. Por su parte, Luciano Cingolani marcó el 3-0 a los 5 minutos del complemento.

El Tanque Módica no perdonó desde los doce pasos

Módica puso el 1-0 de penal para Gimnasia

Módica convirtió por duplicado

Cingolani marcó el tercero para el Lobo

El minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima vs Talleres de Córdoba

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