Con un doblete de Módica, Gimnasia derrotó 3-1 a Talleres y construye una fortaleza en el Legrotaglie
Gimnasia se floreó ante Talleres con dos tantos de su gran goleador y uno de Cingolani e hilvanó su sexto triunfo al hilo de local. Ambos terminaron con diez.
Gimnasia y Esgrima le gana 3-1 a Talleres de Córdoba en el cierre de la quinta jornada del Torneo Clausura, en un duelo que le permite seguir consolidando una de sus principales fortalezas en el campeonato: jugar en casa.
El centrodelantero y goleador Agustín Módica, de penal, abrió la cuenta de penal, a los 9 minutos del primer tiempo y diez minutos después puso el 2-0. Por su parte, Luciano Cingolani marcó el 3-0 a los 5 minutos del complemento.