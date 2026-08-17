Por qué el triunfo de Deportivo Maipú ante Godoy Cruz vale tanto

El Club Deportivo Maipú viene de conseguir un triunfo histórico al derrotar 2-1 a Godoy Cruz como visitante, en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 25 de la Primera Nacional. El resultado no solo significó una victoria ante un rival de jerarquía, sino que también le permitió al equipo sostenerse en la pelea por ingresar al reducido.

Tras el encuentro, el director técnico del Cruzado, Mariano Echeverría, destacó en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio la importancia de sumar en una fecha en la que los resultados de otros equipos también favorecieron sus aspiraciones.

“Bien, la verdad que más que nada, más que futbolístico, era una fecha donde nos enfrentamos equipos de ambas zonas. Entendíamos, viste, que también sumar te daba la posibilidad quizás de tener esto, una fecha en donde equipos de tu zona no puedan sumar o cuando se enfrenten los puntos se vayan para el otro lado. Y nosotros que estábamos en una situación expectante después del comienzo del torneo que se hubo y tener que recuperar puntos, la verdad que era importante para consolidarnos en ese ingreso al reducido que hasta el último momento va a estar muy peleado.”

Echeverría evitó considerar el partido como uno de “seis puntos” y puso el foco en la posibilidad que tuvo Maipú de ratificar su posición en la tabla.

“Sí, la realidad es que no es un partido de seis puntos, nosotros lo que le dábamos era la trascendencia de poder ratificarnos y ubicarnos en un lugar de la tabla donde esta fecha te daba la oportunidad de lo que no pasa habitualmente, que se enfrenten dos equipos de tu zona, uno gana, uno pierde, y siempre hay un resultado de los dos que no te va a favorecer.”

El entrenador también remarcó las dificultades que atravesó el plantel durante el torneo, especialmente por las lesiones y suspensiones, y valoró la respuesta de un equipo con varios jugadores jóvenes.

Godoy Cruz y Deportivo Maipú en el Feliciano Gambarte. Foto: Maru Mena / MDZ

“Vos conocés un poco la actualidad de nuestro club y sabés que lo que han sido lesiones y suspensiones, es más que nada las lesiones, es la que afecta a los chicos y los que nos ha imposibilitado ya de tres titulares perderlos por todo el torneo y que no tenemos un equipo de un presupuesto muy amplio, entonces bueno, es ratificar día a día de que con lo que tenemos vamos a pelear.”

Echeverría destacó el juego de Maipú ante Godoy Cruz

Respecto del desarrollo del partido, Echeverría valoró especialmente la manera en que sus dirigidos pudieron sobreponerse al comienzo adverso y sostener la idea de juego.

“Sí, la verdad que primero, siempre se lo digo a los chicos, nada que reprocharles por todo esto que vos decís, por todas las adversidades y demás y siempre por querer imponer lo que nosotros trabajamos. Creo que el plan de juego que trabajamos se ejecutó muy bien. Para mi gusto, demasiado detallista en esos primeros quince minutos, lo ejecutaron a la perfección y quizás ellos necesitan un poco también de todo lo que hemos venido trabajando y todo eso lo han demostrado o ha fluido después de recibir el gol.”

El técnico explicó que el cuerpo técnico esperaba un arranque intenso del conjunto tombino y que uno de los principales objetivos era evitar que el equipo quedara fuera del partido tras recibir el primer gol.

“Sabíamos que Godoy Cruz de local era un equipo que abría los partidos, había arrancado ganando los últimos dos de local 2 a 0 antes de los quince a veinte minutos, entonces algo que quizás nos sucedió, que era un gol de una manera bastante temprana, es una característica también de Godoy Cruz y que quizás con el transcurrido de los minutos y del partido nos íbamos a imponer.”

Y agregó: “Bueno, nosotros intentamos bancar ese sofocón e imponer nuestro juego.”

Para Echeverría, la victoria tuvo además un valor especial por la forma en que Maipú consiguió revertir el resultado.

“Creo que después el análisis la verdad que es muy bueno de acuerdo a la parte, entendiendo que tenemos todos muchos jóvenes y demás, el poder haber impuesto nuestro juego y lo que venimos manejando como idea desde el primer día, que es jugar al fútbol, encontrar espacios, tener salidas limpias, llegar con mucha gente y bueno, la verdad que con el correr de los minutos nos pudimos imponer en el campo y dar vuelta un partido que en un primer momento se había presentado adverso, pero que jugando un fútbol atractivo lo pudimos llevar.”

El objetivo de Deportivo Maipú y la pelea por el reducido

Con el triunfo ante Godoy Cruz y los resultados de otros equipos de la categoría, Maipú quedó bien posicionado en la pelea por el reducido. Sin embargo, Echeverría evitó proyectar más allá del objetivo inmediato y sostuvo que el principal desafío es mantenerse entre los clasificados.

Tomás Silva empató el partido para Maipú Video: LPF Play

“Sí, nosotros nos tenemos que agarrar de algún pasaje al reducido, es la realidad. Sí entendiendo que esto es largo, que hemos dado vuelta a una situación adversa, pero que el dar vuelta a una situación que vino complicada desde el primer partido, no nos garantiza nada, simplemente que nos posicionen en el lugar donde queremos estar ahora, en donde más tenemos que trabajar, donde más tenemos que poner el foco como para que ese objetivo dentro del reducido realmente sea real y no que haya sido un espejismo.”

El entrenador sostuvo que, una vez alcanzado ese lugar, la prioridad será defenderlo hasta el cierre de la temporada.

“Una vez que llegamos, ahora es cuando más lo tenemos que defender. Yo en lo que descanso es quizás en la forma en la que hemos llegado, la manera que trabajamos para lograr ese lugar en el reducido.”

Echeverría también puso el foco en las últimas fechas del campeonato y en la importancia de cada punto para sostener las aspiraciones del Cruzado.

“Entonces, llegar siendo competitivo a ese lugar, una vez que podemos estar adentro, obviamente que todos los torneos cuando se ponen mano a mano cambian, pero sí que nuestra búsqueda es llegar a ser un equipo competitivo como lo somos hoy hasta las últimas fechas y cada punto realmente vale porque es lo que hablamos, cuando vos no sumás, sumas de al lado y quizás en una racha negativa te quedás afuera de todo y en una racha positiva realmente encarás esas últimas fechas de la manera positiva.”

Con esa mirada, el DT de Deportivo Maipú cerró el análisis de una victoria que le permitió al equipo dar otro paso en su pelea por mantenerse dentro de los puestos de reducido: “Bueno chicos, muchas gracias, vamos por eso.”