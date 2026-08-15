Maipú entendió un partido que Godoy Cruz nunca terminó de descifrar

Godoy Cruz no perdió porque Deportivo Maipú haya sido muy superior . Perdió porque Maipú entendió mejor el partido. Y en la Primera Nacional, donde los márgenes son mínimos y cada oportunidad puede cambiar una historia, eso vale muchísimo.

El Expreso tuvo sus momentos, especialmente durante el primer tiempo. Buscó, presionó y por momentos consiguió llevar el partido hacia donde quería. Pero le faltó algo fundamental: saber qué hacer cuando el encuentro empezó a cambiar.

La salida de Pino en el complemento fue un punto de quiebre. Godoy Cruz perdió presencia y, con el correr de los minutos, también perdió claridad. Los cambios que intentó De Muner tampoco encontraron la respuesta esperada.

Uno de los movimientos que más sintió el equipo fue la salida de Gil Romero. El mediocampista dejó un hueco en una zona donde Maipú encontró espacios para crecer. Y el Cruzado, que había resistido los mejores momentos del rival, no dejó pasar la oportunidad. Porque esa fue justamente una de las grandes virtudes del equipo de Mariano Echeverría: esperó.

No se desesperó cuando Godoy Cruz tuvo la iniciativa. Aguantó los embates, se mantuvo en partido y entendió que el encuentro podía definirse en un puñado de acciones. Y cuando apareció su momento, golpeó.

Maipú tuvo tres o cuatro situaciones realmente claras y convirtió dos. Godoy Cruz, en cambio, tuvo dificultades para transformar sus aproximaciones en situaciones concretas y, cuando necesitó reaccionar, ya estaba obligado a jugar otro partido. Ahí estuvo la diferencia.

No fue una cuestión de dominio absoluto. Fue una cuestión de inteligencia, eficacia y lectura del juego. El Cruzado supo esperar, resistir y acelerar cuando encontró el escenario que buscaba. Godoy Cruz, en cambio, no terminó de acomodarse a los cambios que propuso el partido.

De Muner buscó respuestas desde el banco, pero esta vez las modificaciones no funcionaron. El equipo perdió algunas de las herramientas que había mostrado en el primer tiempo y nunca volvió a encontrar la misma fluidez. Maipú, sí. Y por eso terminó celebrando.

Con Enzo Pérez de estandarte, Maipú amargó a Godoy Cruz en el Gambarte. Foto: Maru Mena / MDZ

En un partido parejo, ganó el equipo que fue más certero cuando tuvo que serlo. El que no necesitó demasiadas oportunidades para hacer daño. El que entendió que en esta categoría no siempre gana el que más propone, sino muchas veces el que sabe cuándo atacar, cuándo resistir y cuándo golpear.

El Cruzado hizo exactamente eso. Fue más inteligente, fue más efectivo y aprovechó su momento. En la Primera Nacional, eso vale oro.