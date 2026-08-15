El Gambarte se vistió de fiesta en la previa del duelo entre Godoy Cruz y Maipú

El barrio donde está enclavado el Feliciano Gambarte comenzó a vivir el partido mucho antes de que la pelota empezara a rodar. Desde temprano, los hinchas de Godoy Cruz fueron ocupando distintos puntos de la zona para compartir la previa de un encuentro especial frente a Deportivo Maipú.

Uno de los principales puntos de concentración fue el tradicional puente de Remedios de Escalada , ubicado a pocos metros del ingreso a la Popular Sur. Allí, conocido por los hinchas como el “Puente de los Choris” , se instalaron los bombos y redoblantes, aparecieron las banderas y se multiplicaron los asados.

El color fue protagonista desde varias horas antes del comienzo del partido. Grupos de hinchas se reunieron alrededor de las parrillas, compartieron comida y esperaron el momento de ingresar al estadio, en una escena que volvió a mostrar una de las postales más tradicionales del fútbol mendocino.

Sobre el boulevard Balcarce también podían verse distintos grupos de simpatizantes compartiendo algo para comer y tomar, mientras que en la calle Thomas Edison se repitieron las imágenes de hinchas reunidos alrededor de los tradicionales asados de cancha.

Otro de los puntos elegidos fue el Parque Mitre , donde la postal fue diferente pero con el mismo espíritu. Muchas familias se acercaron con sus hijos antes de dirigirse al Gambarte. Hubo mates, bebidas y encuentros entre amigos mientras la espera por el partido comenzaba a hacerse cada vez más corta.

Una previa con mucho color

La jornada tuvo además un operativo de seguridad tranquilo, en una zona que recibió a una importante cantidad de personas desde temprano.

Con bombos, banderas, parrillas y familias en las calles, el barrio fue tomando el color de un partido que tiene un condimento especial para ambos equipos.

Desde temprano las tribunas del Gambarte se fueron poblando. Maru Mena / MDZ

Godoy Cruz y Deportivo Maipú se enfrentan por la Primera Nacional, pero mucho antes del pitazo inicial el fútbol ya había ganado las calles del barrio. La fiesta comenzó varias horas antes y tuvo al Gambarte y sus alrededores como escenario de una previa bien mendocina.