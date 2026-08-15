Histórico: Thiago Tirante remontó el duelo ante Djokovic y lo eliminó del Masters 1000 de Cincinnati

Fue 2-6, 6-4 y 6-4 para el platense Thiago Tirante, que se convirtió en el cuarto argentino en vencer a Djokovic. El último había sido Del Potro hace diez años.

Thiago Tirante consiguió este sábado uno de los triunfos más importantes de su carrera. El argentino remontó a Novak Djokovic y se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, para meterse entre los 32 mejores del torneo.

El platense arrancó el encuentro en desventaja y Djokovic se llevó rápidamente el primer set por 6-2. Sin embargo, la historia cambió en la segunda manga: el serbio comenzó a evidenciar problemas físicos por el calor y llegó a recibir atención médica después de un extenso tercer game. Tirante aprovechó la situación, consiguió el quiebre y terminó imponiéndose 6-4.

Tenistas argentinos que derrotaron a Novak Djokovic:



Guillemo Coria | Roland Garros 2005

Guillermo Coria | Miami 2006

David Nalbandian | Madrid 2007

Juan Martín Del Potro | Copa Davis 2011

Juan Martín Del Potro | JJ.OO. Londres 2012

Juan Martín Del Potro |… pic.twitter.com/33ERKNfHDo — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 15, 2026 En el set decisivo, Djokovic logró recuperar parte de su nivel y el partido se mantuvo equilibrado hasta el tramo final. Tirante volvió a presionar en el noveno game, consiguió el quiebre y quedó 5-4 con su saque para partido. El argentino no dudó: se adelantó 40-0 y cerró el encuentro con el 6-4 para sellar la remontada.

El punto del triunfo de Tirante sobre Djokovic ¡TIRANTAZO EN CINCINNATI! TIRANTE ELIMINÓ A DJOKOVIC EN SU DEBUT. Mirá #Cincinnati en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/nI3ocD5jUu — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 15, 2026 El triunfo adquiere todavía más valor por el rival y por el contexto: Djokovic es tricampeón de Cincinnati y había ganado el 96,5 por ciento de los partidos de Masters 1000 en los que se había quedado con el primer set entre 2005 y 2025. Tirante se convirtió así en apenas el decimocuarto jugador capaz de vencerlo en esa situación.