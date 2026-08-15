Estudiantes gustó y goleó en el clásico: 4-0 a un Gimnasia que terminó con 9 jugadores en cancha

Estudiantes se quedó con una nueva edición del clásico de La Plata, pero lo impactante fueron las formas. En su estadio y con su gente, el Pincha aplastó a Gimnasia con un contundente 4-0 en el partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

El equipo de Alexander Medina se impuso con los goles de Eros Mancuso, en la parte inicial, mientras que en el complemento marcaron Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro. El Lobo, por su parte, terminó el encuentro con nueve hombres por las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti.

De esta manera, Estudiantes se acercó a la punta de la Zona A, mientras que Gimnasia quedó tercero en la Zona B pero lleva 23 años sin ganar en la cancha de su histórico rival (la última victoria la consiguió en 2003).

A Gimnasia le costó horrores acomodarse en el partido, y había planteado el duelo de contragolpe, hasta que Ignacio Fernández empezó a manejar el ritmo de su equipo para tratar de emparejar el trámite. De hecho, Auzmendi avisó con un tiro bajo, que sacó Muslera, pero enseguida sucedió algo que cambió el rumbo: el conjunto albiazul se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Steimbach, por juego brusco.

Y para liquidar las ilusiones de Gimnasia , enseguida apareció Mancuso para definir con un tiro rasante, que le dio la ventaja a Estudiantes , en medio de la algarabía de su gente.

¡DE VOLEA PARA FESTEJAR EN EL CLÁSICO! Mancuso llegó solo por atrás de todos, le pegó como venía y calvó el 1-0 de Estudiantes vs. Gimnasia en el cierre del primer tiempo.



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Minutos más tarde, Insfrán evitó el segundo tanto en dos ocasiones: primero, tras un tiro de Gaich en solitario, proveniente de una contra, y luego un tiro libre de Alexis Castro al borde del área.

En el complemento, el encuentro volvió a hacerse cuesta arriba para los visitantes, ya que Conti también vio la tarjeta roja -por mano intencional- y dejó a su equipo con nueve hombres, y con más de media por jugarse.

A los 14, Gaich asistió de cachetada a la pelota para Tiago Palacios, que controló en velocidad, recorrió un par de metros hasta entrar al área, donde remató de zurda, cruzado al ángulo izquierdo de Insfrán, para ampliar la ventaja de Estudiantes.

¡¡EL PINCHA DE LA PLATA!! Tiago Palacios se fue al ataque y la clavó a un ángulo para anotar el 2-0 de Estudiantes vs. Gimnasia en el Clásico.



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Para coronar el partidazo que venía haciendo, Tobio Burgos la picó ante la salida del arquero rival, luego de una recuperación en terreno propio; de esta manera se convirtió en goleada a favor del equipo local.

¡¡GOLAZO Y GOLEADA!! Tobio Burgos la picó ante la salida de Insfrán y Estudiantes le gana 3-0 a Gimnasia el Clásico de La Plata. ¡Fiesta Pincha en UNO!



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Pero Estudiantes fue por más y a los 39 minutos, Alexis Castro controló de pecho en el área rival y, de espaldas al arco, con media vuelta y remate de zurda, selló la victoria que estira la histórica racha ganadora en condición de local.

Alexis Castro cerró la goleada de Estudiantes en el clásico ante Gimnasia. Video: ESPN

El próximo desafío de Estudiantes será visitar a Universidad Católica el martes 18, en Chile para tratar de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores; mientras que Gimnasia se medirá ante Deportivo Riestra en la misma fecha, desde las 17 por los octavos de final de la Copa Argentina.