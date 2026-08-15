Escándalo en el clásico platense: Miramón protagonizó un repudiable gesto contra los hinchas de Estudiantes

Miramón fue reemplazado en el segundo tiempo del clásico, tuvo un fuerte cruce con los hinchas de Estudiantes y realizó un gesto de escupir hacia la tribuna.

Sobre el final del clásico, hubo varios empujones entre los jugadores de Gimnasia.

El clásico de La Plata terminó con una goleada histórica de Estudiantes por 4-0 ante Gimnasia, pero el partido también dejó una escena repudiable. Ignacio Miramón, mediocampista del Lobo, protagonizó un fuerte cruce con los hinchas del Pincha cuando fue reemplazado durante el segundo tiempo.

El futbolista dejó el campo de juego a los 10 minutos del complemento, cuando Ariel Pereyra decidió mandarlo al banco para reorganizar al equipo luego de las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti. Al acercarse a la zona de suplentes, Miramón reaccionó contra los espectadores ubicados en la platea local.

El repudiable gesto de Miramón contra los hinchas de Estudiantes Miramón escupió a los hinchas de Estudiantes. ESPN Las imágenes de la transmisión mostraron al mediocampista saltando y realizando un gesto de escupir hacia la parcialidad de Estudiantes. El episodio ocurrió cuando el encuentro todavía estaba 1-0, aunque el Pincha terminaría ampliando la diferencia para quedarse con el clásico por un contundente 4-0.

Gimnasia quedó rápidamente condicionado por las expulsiones. Steimbach recibió la roja durante el primer tiempo por una dura infracción, mientras que Conti fue expulsado en el comienzo del complemento después de recibir la segunda tarjeta amarilla. Con nueve jugadores, Pereyra debió mover las piezas y decidió reemplazar a Miramón para darle lugar a Juan Cortazzo.