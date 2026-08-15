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En vivo: Boca empata 0-0 con el Platense de Palermo buscando seguir con su buen envión futbolístico

El Platense del Lobo y el Boca del Vasco Arruabarrena se verán las caras este sábado en una nueva fecha del Torneo Clausura 2026.

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Leonel Flores desborda y saca el centro ante la marca de un defensor de Platense.

Leonel Flores desborda y saca el centro ante la marca de un defensor de Platense.

Fotobaires

Boca empata 0-0 con Platense en un encuentro válido por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura que tiene la particularidad de que en el banco del equipo de Vicente López está el técnico Martín Palermo, máximo goleador histórico e ídolo del equipo de La Ribera.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Platense vs Boca

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