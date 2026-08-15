En vivo: Boca empata 0-0 con el Platense de Palermo buscando seguir con su buen envión futbolístico
El Platense del Lobo y el Boca del Vasco Arruabarrena se verán las caras este sábado en una nueva fecha del Torneo Clausura 2026.
Boca empata 0-0 con Platense en un encuentro válido por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura que tiene la particularidad de que en el banco del equipo de Vicente López está el técnico Martín Palermo, máximo goleador histórico e ídolo del equipo de La Ribera.
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