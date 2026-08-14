Úbeda reveló el gesto de Paredes en un partido de Boca que no le gustó: "Lo hablé con él y se lo dije"

Claudio Úbeda recordó un incómodo episodio que vivió durante su etapa como DT de Boca y que tuvo como protagonista a Leandro Paredes.

En un ciclo que fue bastante irregular, Claudio Úbeda supo tener algunos puntos altos en Boca Juniors, como los dos Superclásicos ganados contra River, así como algunos que pusieron en fuertemente cuestión su lugar al frente del primer equipo. Uno de ellos fue la semifinal del Torneo Clausura 2025 perdida en la Bombonera frente a Racing.

Lo que más se le criticó de esa derrota fue el cambio de Exequiel Zeballos, que venía siendo una de las figuras del partido y uno de los jugadores más desequilibrantes del xeneize durante esa parte de la temporada. El Sifón no solamente se ganó la desaprobación de la hinchada, sino hasta la de Leandro Paredes, capitán del equipo, que tuvo una lapidaria reacción en pleno campo de juego.

Claudio Úbeda habló del gesto de Paredes tras el cambio de Zeballos ESPN A más de 9 meses de aquel incómodo episodio, el exentrenador del cuadro de la Ribera reveló cómo le cayó la actitud de Lean: "Lo hablé con él y le dije que no me había gustado", contó este viernes en diálogo con ESPN. De todos modos, se mostró comprensivo: "Igual yo lo entiendo también, son reacciones en cancha que un jugador puede tener".

"Si se pone más el foco en eso que en otro montón de situaciones que hubo y que son mucho más importantes que ese gesto, eso ya corre independientemente por cada uno. Él se disculpó después", remarcó en la misma sintonía, tratando de restarle importancia al asunto y descartar cualquier tipo de diferencia con Paredes.