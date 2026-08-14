La tremenda frase de Neymar contra sus propios hinchas tras los abucheos al Santos

Neymar discutió con unos fanáticos del Santos durante el duelo de Sudamericana contra Macará y dejó un contundente mensaje luego del partido.

El Santos venció 2-1 a Macará de Ecuador este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Neymar tuvo una gran noche y aportó dos asistencias para que su equipo pudiera dar vuelta un partido que había comenzado perdiendo casi desde el vestuario y en su propia casa.

Pese a su gran actuación, no fue completamente color de rosas el encuentro del crack brasileño, ya que cuando iban perdiendo por 1-0, durante el cooling break del primer tiempo, se trenzó en una fuerte discusión con un fanático del Peixe que los estaba criticando desde las tribunas.

El enojo de Neymar con los hinchas del Santos ESPN "De lo que estaba hablando es que solo estábamos perdiendo 1-0, y sé que los simpatizantes vienen sufriendo hace muchos años... Pero si siguen pensando en eso y vienen al estadio siempre con pensamientos negativos, es mejor que se queden en casa", apuntó Ney al respecto, molesto, luego del partido.

"Le dije al que estaba arriba: 'En vez de pasártela criticando, todavía quedan 60 minutos por jugar, ¡apoyen, incentiven!'. Después damos vuelta el partido, paro a tomar agua y está haciendo un corazón con las manos... Así es fácil ser de Santos, solo cuando estamos ganando...", sentenció a continuación.