Neymar sorprendió con una confesión que sacudió al fútbol: "No sé que voy a hacer"

Neymar fue contundente al hablar sobre lo que hará cuando termine su contrato con Santos y dejó abierta una posibilidad que inquietó a sus hinchas.

Neymar y una frase bomba que puso en tela de jaque su futuro en el Santos.

Neymar volvió a instalar la incertidumbre sobre el futuro de su carrera. Durante una subasta benéfica realizada en San Pablo, el delantero de 34 años reconoció que todavía no sabe qué hará cuando finalice su contrato con Santos, previsto para diciembre, e incluso dejó abierta la posibilidad de retirarse del fútbol profesional. Sin embargo, la respuesta de su padre y representante no tardó en llegar y fue completamente opuesta.

Neymar puso en duda su continuidad en el fútbol "Voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho o si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer", confesó el ex Barcelona y PSG, dejando en claro que todavía no tomó una decisión sobre el próximo paso de su carrera. Pero apenas escuchó esas declaraciones, Neymar Santos Sr. fue tajante: " Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué más va a hacer? Todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando", lanzó entre risas.

The retirement rumours have been completely shut down! Neymar Sr. has come out to publicly deny the reports that his son is hanging up his boots at the end of the year. The Brazilian magician isn't done writing his story just yet pic.twitter.com/S0ipY2PIMv — BeSoccer (@besoccer_com) August 4, 2026 Las palabras del atacante llegan pocas semanas después del Mundial 2026, torneo en el que convirtió de penal el último gol de su trayectoria con la selección brasileña antes de confirmar su retiro de la Verdeamarela. Desde entonces, toda su atención está puesta en Santos, el club que lo vio nacer futbolísticamente y con el que afronta un semestre clave.

No es la primera vez que Neymar deja entrever esa posibilidad. Ya a comienzos de año había reconocido que analizaba seriamente su continuidad una vez finalizada la temporada y que prefería evaluar su estado físico y mental antes de tomar una decisión. Ahora volvió a mostrarse prudente y aseguró que resolverá su futuro cuando se acerque el vencimiento de su vínculo.