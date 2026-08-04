River abrochó a su octavo refuerzo: tiene 27 años, jugó en dos clubes en toda su carrera y lo paga US$ 5.800.000

En medio de un clima hostil, la dirigencia de River logró abrochar a su octavo refuerzo en el mercado de pases a cambio de US$ 5.800.000.

River sigue siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de pases y está a un paso de concretar otra incorporación de peso. La dirigencia aceleró las negociaciones con Olympiakos y llegó a un acuerdo total por Francisco Ortega, quien viajará esta misma semana a la Argentina para sumarse al plantel de Eduardo Coudet. El objetivo es que el lateral izquierdo sea inscripto en la lista de la Copa Sudamericana y pueda estar disponible para la serie de octavos de final frente a Independiente Santa Fe, aprovechando la baja de Marcos Acuña por lesión.

River compró a Francisco Ortega a cambio de US$ 5.800.000 El deseo del futbolista de ponerse la camiseta del Millonario fue determinante para destrabar la operación. Tras varios días de conversaciones, el conjunto griego aceptó desprenderse del defensor por cinco millones de dólares, una cifra inferior a la que pretendía inicialmente. De esta manera, Ortega se convertirá en el octavo refuerzo de River, que además espera liberar un cupo con una venta al exterior para terminar de avanzar por Thiago Almada. En ese escenario, la posible salida de Facundo Colidio rumbo a Vasco da Gama aparece como una pieza clave.

River compró a Francisco Ortega a cambio de US$ 5.800.000. X @olympiacosfc La llegada del ex Vélez responde a una necesidad concreta del cuerpo técnico. Con Acuña lesionado, Matías Viña entrenándose apartado en el Predio de Cantilo y Facundo González como única alternativa natural, Coudet se vio obligado a improvisar en las últimas fechas. De hecho, frente a Rosario Central utilizó a Lautaro Rivero como lateral izquierdo y luego hizo debutar al juvenil Valentín Lucero para intentar cambiar el desarrollo del encuentro.

La carrera de Pancho Ortega en el fútbol Ortega arriba después de consolidarse en el fútbol europeo. Desde su desembarco en Olympiakos, en 2023, disputó más de 100 partidos, conquistó cuatro títulos y alcanzó un nivel que incluso le permitió ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina, aunque todavía no tuvo la posibilidad de debutar con la Albiceleste. En River confían en que pueda aportar esa experiencia para competir por el puesto cuando Acuña vuelva a estar disponible.