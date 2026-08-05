Neymar se burló tras la clasificación del Santos y recibió un insulto inesperado por parte del presidente rival

Tras la clasificación del Santos en la Copa de Brasil, Neymar provocó a los rivales y el presidente de Remo le respondió con un durísimo insulto.

Neymar volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no fue únicamente por su rendimiento dentro de la cancha. Tras la victoria 1-0 de Santos sobre Remo, que le dio al Peixe el pasaje a los cuartos de final de la Copa de Brasil, el delantero protagonizó un tenso episodio con jugadores rivales y terminó recibiendo una durísima acusación del presidente del conjunto local, Antonio Carlos Teixeira, más conocido como Tonhão.

Todo comenzó una vez consumada la clasificación. Mientras se dirigía al vestuario, Neymar explotó contra futbolistas de Remo, les recordó que habían quedado eliminados y hasta se burló de ellos con un baile. La provocación desató un tumulto en la zona mixta y elevó la temperatura de una noche que ya venía cargada de tensión.

La furiosa reacción de Neymar con los jugadores del Remo X @brennorayol y @futebolparaense La respuesta más fuerte llegó desde la dirigencia del club derrotado. Tonhão no ocultó su enojo y lanzó una frase explosiva contra el ex Barcelona y PSG: "El Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!", disparó el presidente de Remo.

El brutal insulto del presidente del Remo a Neymar “Vagabundo”Porque el presidente del Remo EXPLOTÓ contra Neymar luego de los gestos obscenos del astro brasileño tras ganar la serie de la Copa de Brasil.“Ese VAGABUNDO de NEYMAR, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus PAYASADAS Y encima VINO A PROVOCAR”.… https://t.co/BZNIVSI2WP — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) August 5, 2026 La bronca del atacante brasileño no había comenzado en el vestuario. Durante el partido también mantuvo un cruce con los hinchas locales, que lo insultaron desde las tribunas, y respondió con gestos irónicos, enviándoles besos desde el campo de juego mientras el clima se volvía cada vez más hostil.