El llamativo apodo que le pusieron al Rusito Ascacíbar en Boca por su gran racha goleadora

Santiago Ascacíbar convirtió su cuarto gol al hilo en el triunfo frente a Recoleta y ante ello, en el Xeneize le pusieron un llamativo apodo.

Santiago Ascacíbar atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó a Boca y se convirtió en una de las figuras del equipo de Rodolfo Arruabarrena. El mediocampista encadenó cuatro partidos consecutivos convirtiendo goles y, gracias a su gran presente sumado a su particular look, comenzó a recibir un curioso apodo dentro del plantel: “Haaland”.

"Haaland", el nuevo apodo que le pusieron a Ascacíbar en Boca por su racha goleadora Aunque no trascendió quién fue el encargado de rebautizar al Ruso, un video de un entrenamiento en Boca Predio permitió comprobar que el sobrenombre ya está instalado entre sus compañeros. En las imágenes se escucha claramente cómo llaman “Haaland” al mediocampista después de que convierta durante un reducido, en una clara referencia al delantero noruego del Manchester City.

El apodo no parece casualidad. En un equipo que durante varios partidos sufrió por la cantidad de ocasiones desperdiciadas, Ascacíbar apareció como una solución inesperada gracias a sus constantes llegadas desde la segunda línea. El volante convirtió cuatro goles consecutivos que sirvieron para abrir o empatar partidos y se transformó en una pieza determinante para el conjunto del Vasco.

"Haaland", el nuevo apodo que le pusieron a Ascacíbar en Boca por su racha goleadora. X @BocaJrsOficial La racha comenzó ante Newell's, cuando marcó de cabeza el 1-0 en Rosario. Tres días después volvió a aparecer frente a Estudiantes para hacer valer la ley del ex con un derechazo y, apenas tres días más tarde, le convirtió a Vélez con su pierna izquierda. El cuarto llegó el martes pasado en el Tomás Adolfo Ducó, cuando aprovechó una asistencia de Sebastián Villa y marcó de volea el empate ante Recoleta, antes de la remontada por 3-1.

Además de ser inamovible en la mitad de la cancha, Ascacíbar se convirtió en el máximo goleador del ciclo de Arruabarrena y también en uno de los máximos artilleros de Boca en 2026, con siete tantos, la misma cantidad que Miguel Merentiel. Ahora tendrá la posibilidad de seguir estirando su racha este sábado frente a Platense.